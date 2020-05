Huawei Mate 20 en Mate 20 Pro ontvangen beveiligingsupdate van april 2020

Het bleef even stil met het uitrollen van updates voor de Huawei Mate 20 Pro, maar er staat er weer eentje klaar. Deze keer wordt de Mate 20 Pro bijgewerkt met de patch van april, maar ook voor de Mate 20 is er een update.

April-patch voor Huawei Mate 20 Pro

In de afgelopen tijd zijn voor verschillende smartphones van Huawei (en andere merken) updates verschenen, in de meeste gevallen beveiligingsupdates. Inmiddels is er ook een nieuwe update beschikbaar voor de Huawei Mate 20 Pro. Nadat het even stil bleef met de verspreiding van updates, is het nu tijd voor beveiligingsupdate april 2020.

De update heeft versienummer 10.0.0.214. Als we de changelog bekijken bevat deze update alleen de patch van april en zijn er verder geen veranderingen doorgevoerd. In maart kreeg het toestel nog de security-patch van maart. Vorige week kondigde Huawei de nieuwe EMUI 10.1 versie aan, die zal ook voor de Mate 20 (Pro) beschikbaar komen. Voor de Huawei Mate 20 heeft de update versienummer 10.0.0.212.

Huawei rolt de update gefaseerd uit. Hierdoor kan het even duren voordat de update bij iedere gebruiker beschikbaar is. Als deze er is, krijg je hier een notificatie van. Eventueel kun je ook handmatig controleren via het menu met instellingen > systeem & updates > software-update.

