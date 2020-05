Huawei: EMUI 10.1 update met nieuwe functies wordt uitgerold naar 30 toestellen

Huawei heeft zojuist laten weten dat het is begonnen met het verspreiden van de update naar EMUI 10.1 voor dertig toestellen van de Chinese fabrikant. De update brengt verschillende functies die eerder alleen voor de P40 bestemd waren.

EMUI 10.1 update

Huawei rolt voor dertig toestellen vanaf nu de update naar EMUI 10.1 uit. Deze update brengt een hoop nieuwe features naar de toestellen; functies die we eerst alleen op de Huawei P40 en Huawei P40 Pro zagen. De nieuwe versie zorgt voor een naadloze verbinding tussen meerdere apparaten en maakt de smartphone-ervaring veiliger en persoonlijker, zo laat Huawei weten.

Camera

In EMUI 10.1 zijn nieuwe camera-functies beschikbaar gekomen. Eén hiervan is Golden Snap. Hiermee wordt niet een enkele foto gemaakt, maar een kort bewegend beeld in 4K-resolutie, waardoor er extra beelden gemaakt worden voor en nadat de ontspanknop is ingedrukt. Middels AI Best Moment wordt gekeken welke foto het beste is, welke je uiteindelijk als foto opslaat. Nieuw is ook de aanwezigheid van AI Remove Passerby en AI Remove Reflection. Deze functie, die we ook al op de P40-serie zagen, zorgt er voor dat reflecties en voorbijgangers (of ‘photobombers’) uit de foto gewist worden.

Beveiliging en privacy

EMUI 10.1 is voorzien van speciale technieken die het gebruik van het toestel in het hoogste niveau beveiligen. Daarbij kun je gebruik maken van volledig gecodeerde lokale- en cloudgegevens en is er nog steeds de App Lock, Password Vault en PrivateSpace waarmee je bestanden kunt beveiligen en afschermen.

Huawei MeeTime

Nieuw is ook Huawei MeeTime, een alternatief op andere videobel-apps zoals Google Duo. Je kunt hiermee in 1080p Full-HD videogesprekken houden op apparaten (ook tablets en de Vision TV) van Huawei. Daarnaast is het mogelijk om tijdens het videobellen het scherm te delen en direct aantekeningen erop te maken. De app zelf is helaas (nog) niet beschikbaar via de Google Play Store.

Multi-Screen Collaboration

Een andere nieuwe functie in EMUI 10.1 is Multi-Screen Collaboration. Hiermee kunnen gebruikers handsfree video- en spraakoproepen via de computer beantwoorden. Daarbij kunnen links en bestanden direct naar de smartphone gepusht worden. Overigens werkt dit vooralsnog alleen op Huawei MateBooks.

Huawei Celia

Huawei Celia is de eigen stemassistent van Huawei, een alternatief voor de Google Assistent. Je kunt deze inschakelen door ‘Hey Celia’ te roepen of de aan/uit-knop een seconde ingedrukt te houden. De assistentie is diep geïntegreerd in het toestel en kan overweg met AI. Het kan objecten herkennen, media afspelen en ook berichten en face-to-face vertalingen ondersteunen.

Hoewel het niet in het persbericht staat, lijkt het erop dat dit niet in Nederland nog ondersteund wordt. De dienst zou als eerst beschikbaar zijn in het Engels, Spaans en mogelijk nog enkele andere talen. De werking ervan vind je hieronder.



Een andere nieuwe feature is de Huawei Assistent, welke ook terug te vinden is in EMUI 10.1. Deze zagen we als eerst op de Huawei Mate 30-serie en maakt het mogelijk om gebruikers tijd te besparen met bepaalde acties. Zo kan er snel gezocht worden, krijg je AI tips en je newsfeed voorgeschoteld.

Andere functies

Huawei heeft in EMUI 10.1 nog meer verbeteringen toegevoegd. Zo kan het middels het Multi-Device bedieningspaneel aangesloten apparaten in de buurt vinden en ook aanbevelen. Zo kan de suggestie gegeven worden bij het afspelen van muziek, dit te doen met een slimme luidspreker voor een betere geluidskwaliteit. Huawei Share zorgt ervoor dat er een snelle bestandsoverdracht tussen andere apparaten en de smartphone gedaan wordt. Ook zijn er nieuwe thema’s die je kunt toepassen.

Uitrol EMUI 10.1 update

EMUI 10.1 wordt uitgerold naar 30 toestellen, vanaf nu. De uitrol zal halverwege juni voltooid zijn, zo laat de fabrikant weten. Vreemd genoeg laat het merk niet weten welke toestellen de update krijgen. Er zullen ook enkele Honor-toestellen deze update krijgen, maar welke is niet precies bekend. Hier zal de update de naam Magic UI 3.1 krijgen.

We kunnen zeggen dat de update in ieder geval beschikbaar zal komen voor de;

We verwachten daarnaast de update ook voor verschillende toestellen uit de P Smart-reeks en de Nova 5T.

