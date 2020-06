Huawei en Honor gaan EMUI 10.1 uitrollen naar 19 smartphones

Maar liefst 19 smartphones van Honor en Huawei krijgen binnenkort de nieuwste versie van de EMUI-skin. Gebruikers van onder andere de P30, Mate 20 en Nova 5T krijgen de nieuwe EMUI 10.1 update, zo heeft Huawei bekend gemaakt.

EMUI 10.1 voor 19 toestellen

Huawei en Honor hebben hun updateplannen voor de nieuwe EMUI 10.1 skin gedeeld. Gebruikers van 19 verschillende toestellen zullen de update binnenkort aangereikt krijgen. EMUI 10.1 bevat verschillende nieuwe functies, waaronder een aantal tools die eerder al in de Huawei P40-serie terug te vinden waren, zoals we die ook omschreven in onze Huawei P40 Pro review.

Bij de aankondiging werd bekend dat Huawei de nieuwe update beschikbaar zou stellen voor 30 toestellen. Dit kan twee dingen betekenen, of het updateschema is aangepast, of in een later stadium worden nog meer toestellen aan het rijtje toegevoegd. Voor het eind van juni moet in ieder geval begonnen zijn met het updaten van de 19 toestellen die hieronder zijn genoemd.

Hoewel we het hebben over EMUI 10.1, zullen Honor toestellen de update krijgen onder de naam Magic UI 3.1, waarmee overigens dezelfde skin bedoelt wordt. In EMUI 10.1 zijn verschillende nieuwe features te vinden. Denk aan de eigen MeeTime videochat-app, 3D rendered Always-on-Display, vernieuwde vingerafdruk-animaties, nieuwe multi-window functionaliteit, verbeterde Huawei Share, cross-device fotogalerij en de virtuele assistent Celia. Niet alle functies zijn voor alle toestellen geschikt, dus hier kan nog wat verschil in zitten.

De toestellen die de update naar EMUI 10.1 zullen krijgen zijn als volgt;

Huawei

Honor

Het is helaas (nog) niet bekend vanaf welke datum de updates precies uitgerold worden. Mocht je de update binnenkrijgen op je toestel, laat het ons dan zeker weten!

