Huawei P30 Pro review na 1 jaar: nog altijd een topsmartphone

Huawei pakte de lancering van de P30-serie groots aan. Niet heel gek, want het toestel zat boordevol mogelijkheden en veel verbeteringen. Nog altijd kan de Huawei P30 Pro erg goed mee met de concurrentie, zeker nu de P40 zonder Google-services geleverd wordt. Hoe bevalt de P30 Pro na één jaar?

Huawei P30 Pro – na één jaar-review

Maart 2019, Huawei presenteerde de nieuwe Huawei P30-serie in Parijs. DroidApp was daarbij aanwezig en bij onze eerste indruk deelden we al onze eerste mening. Die was al goed, maar natuurlijk merk je pas op de lange termijn hoe een smartphone echt bevalt. Dit bespraken we dan ook in onze zeer uitgebreide Huawei P30 Pro review.

Nu, een ruim jaar later, wil ik graag nog mijn bevindingen delen over de Huawei P30 Pro, want inmiddels kun je het toestel voor 500-550 euro aanschaffen. Het kan een interessant alternatief zijn voor de Huawei P40 Pro, de smartphone die we eerder hebben behandeld in onze Huawei P40 Pro review. Het grote nadeel aan dat toestel is het ontbreken van de Google Mobile Services, en dus ook geen Play Store en veel gedoe om bijvoorbeeld WhatsApp op je toestel te krijgen en vooral up-to-date te houden.

Design, scherm en gebruik

Smartphones worden steeds groter en groter, inmiddels zijn er wederom weer toestellen die groter zijn dan de Huawei P30 Pro. Ik vind de P30 Pro lekker in de hand liggen en met zijn Amber Sunrise kleur mag hij er zeker wezen. Overigens, de andere kleuren van het toestel, zoals de Aurora-kleur zijn ook een lust voor het oog.

Nog steeds ben ik erg te spreken over het 6,47 inch OLED-scherm, dat helder genoeg kan op zonnige dagen en in de avonduren laag genoeg kan qua helderheid. Daarbij komen de kleuren goed tot hun recht en dat is wel zo prettig. Het display loopt licht gebogen door aan de zijkanten van de telefoon. Nu zien we steeds meer toestellen met een 90Hz of zelfs 120Hz beeldsnelheid. De Huawei P30 Pro heeft gewoon nog het 60Hz beeldscherm, en ik moet eerlijk zeggen, een hogere beeldsnelheid ziet er nog vloeiender uit, maar ik stoor me helemaal niet aan het 60Hz scherm van de P30 Pro.

Inmiddels draait de smartphone op Android 10, met EMUI 10. De skin is nog altijd aanwezig, maar als je deze lange tijd gebruikt werkt het prima. Wel merken we nog steeds dat van sommige apps de notificaties niet altijd doorkomen; iets wat we ook wel eens tegenkomen bij smartphones van andere merken. Het lijkt iets te maken te hebben met de batterij-optimalisatie en besparing, maar hem uitschakelen voor deze app werkt dan niet altijd. Overigens hoef je niet bang te zijn voor het missen van een Whatsappje of mailtje, het lijkt met name bij meer onbekende apps te zijn en ook niet iedere keer.

We ervaren verder dat het toestel nog altijd heerlijk snel zijn taken uitvoert en eigenlijk geen last heeft van lags, haperingen of vertragingen. Ook bellen gaat prima, al hebben we de laatste tijd wel wat problemen met WhatsApp. Hierin zijn we niet de enige helaas.

Camera

De camera van de Huawei P30 Pro blijft een ijzersterk punt. In het afgelopen jaar heb ik de Huawei overal mee naar toegenomen, naar IJsland, de kerstsfeer in Londen en nog vele andere plekken. We camera van de P30 heeft me zowel bij het maken van foto’s als van video’s niet in de steek gelaten. Voor de Huawei P30 Pro review hebben we eerder al een fotoalbum online gezet, die heb ik nu aangevuld met nieuwe foto’s, waaronder dus vanuit IJsland met het Noorderlicht. Het blijft een ijzersterk punt van de P30, want ook de nachtfotografie levert schitterende plaatjes op.

Wat ik erg prettig vind is dat je vijf keer optisch kunt zoomen met de camera van de P30 Pro. Wil je nog verder inzoomen, dan kun je 10x hybrid zoom gebruiken voor het maken van prima plaatjes. In de avonduren laat de Huawei P30 Pro zien dat hij alles in huis heeft om een schitterende foto te maken. Overdag merk ik soms dat de kleuren wat doffer zijn, maar heel storend is dit niet.

De Huawei P30 is ook op het gebied van het maken van video’s een uitstekende reisgenoot. Niet alleen op vakantie, maar ook een video maken tijdens een concert gaat het toestel uitstekend af. De geluidskwaliteit is erg goed, en de beeldkwaliteit is ook prettig om naar te kijken.



Accu

De batterij van de Huawei P30 Pro was al geweldig, anders kan ik niet concluderen. Hoe bevalt de accu van de P30 Pro na een jaar? Ik durf te zeggen dat er maar zeer weinig (of misschien wel geen enkele) high-end smartphones zijn die zulke goede accuresultaten laten zien. Gebruik je voornamelijk WiFi, dan haal ik zomaar 8 uur screen-on-time. Bij vrij intensief gebruik behalen we nog steeds een schermtijd van rond de 4,5 en 5,5 uur. Zeer netjes.

Daarbij gaat het opladen lekker vlot, met een laadsnelheid van 40 watt. Hiermee behoort Huawei nog steeds tot één van de snellere; OnePlus biedt bij de 8-serie zelfs nog 30W aan, Samsung blijft steken op 25W. De P30 Pro kan ook draadloos opgeladen worden, met 15W. Middels reverse charging kun je ook andere ondersteunende apparaten opladen door deze op de rug van de P30 te leggen. Denk aan een headset, smartphone of zelfs elektrische tandenborstel.

Software en updates

Tot slot nog even wat over de updates en de software van het toestel. Sinds de handelsbelemmeringen vanuit de VS, wordt de P40-serie niet meer met Google Play Services geleverd. Dit geldt ook voor andere nieuwe toestellen van Huawei en Honor. Bij de P30-serie loop je niet tegen deze problemen aan. Je krijgt gewoon Android-updates, beveiligingsupdates en toegang tot Google-diensten, inclusief de Google Play Store.

Inmiddels draait de Huawei P30 Pro zoals je mag verwachten, op Android 10. Er zit niet één duidelijke strakke lijn in wanneer de beveiligingsupdates verschijnen, maar dus gebeurt ongeveer 1x per 1, 2 maanden. Op moment van schrijven is de smartphone uitgerust met beveiligingsupdate april 2020. Je kunt er vanuit gaan dat de smartphone nog tenminste een jaar bijgehouden wordt met beveiligingsupdates. Android 11 verwachten we ook nog voor de smartphone.

Beoordeling

De Huawei P30 Pro mag dan wel al zijn eerste verjaardag gevierd hebben, de smartphone is nog altijd een erg interessante keuze voor degenen die op zoek zijn naar een echt goede smartphone. Een high-end smartphone gaat vandaag de dag al snel richting de duizend euro. Je krijgt voor dat geld dan wel 5G-ondersteuning, maar daar zul je de komende tijd toch niet veel aan hebben. De camera is erg goed van de P30 Pro en bovenal; de accuduur is verbluffend die ik nog niet eerder bij high-end smartphones heb gezien.

Gezien de P30 populairder is/zal zijn dan de P40-serie hopen we dat Huawei nog wat langer doorgaat met het updaten van dit toestel. Voor nu kun je in ieder geval nog een jaar updates verwachten. Voor 550 euro heb je een uitstekende smartphone met een stijlvol en mooi design. Ik durf te zeggen dat de Huawei P30 Pro één van de beste smartphones ooit is.

Je kunt de Huawei P30 Pro kopen bij: Bol.com, Coolblue, Mobiel, Belsimpel, T-Mobile, KPN, MediaMarkt, Tele2 en Vodafone.

Huawei P30 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 520,00 euro