Huawei P30 en P30 Pro krijgen grootse EMUI 10.1 update binnen

Vrijdag begon Huawei met de uitrol van EMUI 10.1 voor de Mate 20 en Mate 20 Pro. Nu is er goed nieuws voor de bezitters van de Huawei P30 Pro en P30. De grote EMUI 10.1 update staat klaar.

Huawei P30 Pro: EMUI 10.1

Degenen die in het bezit zijn van de Huawei P30 of Huawei P30 Pro kunnen vanaf nu een grote update binnenhalen voor hun smartphone. Neely laat aan DroidApp weten dat de update naar EMUI 10.1 is binnen komen rollen op de Huawei P30 Pro. De update heeft een grootte van 4,59GB.

Er zijn tal van nieuwe functies, zo schreven we al in het artikel over de EMUI 10.1 update voor de Mate 20. Zo krijg je bij het opnieuw opstarten na de update de keuze of je Google Discover wilt vervangen voor Huawei Today. Daarbij heb je toegang tot verschillende verbeteringen zoals meer thema’s, nieuwe vingerafdrukanimaties en dynamische keuzes voor het Always On Display. Huawei heeft ook gewerkt aan verbeteringen voor de camera.

Verder vind je op de Huawei P30 Pro en P30 het vernieuwde multivenster-dock en heeft Huawei de Slim Opladen-modus toegevoegd voor een verbeterde levensduur van de batterij.

Update

De update wordt vanaf nu uitgerold in Nederland voor de P30 en P30 Pro. Echter kan het even duren voor hij bij iedereen beschikbaar is, ook bij ons op de redactie is de update nog niet aanwezig. Dit komt doordat Huawei updates gefaseerd uitrolt. Wanneer de update beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je device!

Huawei P30 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 511,00 euro