Huawei: eerste smartphone met HarmonyOS komt in 2021

Huawei ziet nog veel toekomst met Android, maar gelooft ook steeds meer in haar eigen platform. De eerste HarmonyOS smartphone zou volgend jaar al moeten verschijnen, zo heeft de fabrikant zelf aangegeven.

HarmonyOS telefoon op komst

HarmonyOS is de naam van Huawei’s eigen besturingssysteem. In de afgelopen tijd ging de ontwikkeling hiervan in een stroomversnelling. Door de Amerikaanse sancties mogen bijvoorbeeld Google-apps niet meegeleverd worden op nieuw uitgebrachte toestellen van Huawei (en Honor) en dit zorgt voor problemen en duidelijk lagere verkopen.

Om het tij te keren wil Huawei het proberen met haar eigen OS; HarmonyOS. Dit jaar zou HarmonyOS 2.0 aangekondigd moeten worden. Interessant is dat Richard Yu, de CEO van Huawei aangegeven heeft dat de eerste telefoon met HarmonyOS volgend jaar al uitgebracht moet worden.

Niet alleen verschijnt er een smartphone met dit OS, ook een aantal andere apparaten staan op de planning. Zo moeten er ook PC’s, tablets, slimme wearables en andere slimme producten verschijnen met HarmonyOS. De eerste smartwatch met HarmonyOS zou dit jaar nog moeten verschijnen.