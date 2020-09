TomTom en Huawei werken samen: Go Navigation app nu beschikbaar

Het kwam eerder al in het nieuws; Huawei en TomTom werken samen. Deze samenwerking heeft nu geresulteerd in de app TomTom Go Navigation welke nu gedownload kan worden op smartphones van Huawei.

TomTom Go Navigation op Huawei

Nieuwe modellen van Huawei worden geleverd zonder Google-diensten. Dit heeft te maken met de sancties die zijn opgelegd vanuit de Verenigde Staten, omdat Huawei beschuldigt wordt van spionage. De Amerikanen hebben hiervoor echter geen enkel bewijs, maar toch is het van invloed op de toestellen van Huawei. Een nadeel is dus dat Google Maps niet beschikbaar is op bijvoorbeeld de Huawei P40 Pro.

Sinds een tijd werken Huawei en TomTom samen. Nu is bekend gemaakt dat de TomTom Go Navigation app beschikbaar is in de AppGallery van Huawei. Hierdoor kun je dus zonder problemen offline navigeren en gebruik maken van verschillende andere opties in de app van TomTom. Bij het navigeren krijg je ook de realtime waarschuwingen en krijg je gesproken besturing. Natuurlijk wordt ook rekening gehouden met de verkeersdrukte op je route.

TomTom Go Navigation is de eerste dertig dagen gratis te gebruiken. Daarna betaal je 1,99 euro per maand, 8,99 euro per zes maanden of 12,99 euro per jaar. Je kunt de app van TomTom direct zoeken in de AppGallery op je Huawei-toestel. Deze werkt ook op toestellen met Google-diensten.

Huawei P30 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 535,00 euro