Huawei’s tijdelijke handelslicentie is verlopen, het einde van de Google-apps?

De tijdelijke handelslicentie waarmee Huawei zaken mocht blijven doen met Google is verlopen. Daarmee zou de Chinese smartphonefabrikant nu haar toegang tot Google-updates en beveiligingsupdates verliezen.

Huawei zonder handelslicentie

Vorig jaar werd het handelsverbod door President Trump ingesteld en mocht onder strikte voorwaarden toch zaken worden gedaan met Huawei door Amerikaanse bedrijven. Het is niet meteen duidelijk welke gevolgen het verlopen van de licentie gaat hebben voor Huawei. Volgens de Washington Post zou het handelsdepartement toch nog opnieuw kunnen besluiten tot een verlenging, maar geen van beide partijen heeft een reactie gegeven op het verlopen van de licentie.

Wat er waarschijnlijk gaat gebeuren is dat toestellen van Huawei die nu over de Google-services beschikken, deze ook nog wel even kunnen blijven gebruiken. Maar mocht Google een nieuwe update uitbrengen van bijvoorbeeld de Play Services dan kan Huawei niet langer rekenen op ondersteuning van Google als er wat misgaat. Huawei zal dus goed moeten gaan opletten met welke updates het uitbrengt voor haar portfolio.

Ook dat laatste kan problematisch worden omdat voor toestellen uitgebracht voor 16 mei 2019, Google de updates moet controleren en goedkeuren. Zonder handelslicentie mag Google echter niet samenwerken met Huawei, daarmee kunnen de smartphones en tables mogelijk vervallen uit Google’s SafetyNet. SafetyNet is een set beveiligingsmaatregelen en controles waarmee bijvoorbeeld betaal-apps er zeker van kunnen zijn dat er niet gerommeld is met het toestel. Zonder alle Google services zal Huawei nog beter haar best moeten doen met haar eigen app winkel en services.