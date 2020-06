De nieuwe toestellen van Huawei hebben niet langer meer de beschikking over Google-services. Dat levert onder andere problemen op met je berichtgeschiedenis in WhatsApp. Nu is er een mogelijkheid om deze back-up toch terug te kunnen zetten op je Huawei.

Huawei: WhatsApp back-up terugzetten

Sinds enige tijd worden nieuwe toestellen, zoals de Huawei P40 die we uitgebreid hebben besproken in de Huawei P40 Pro-review, niet langer meer voorzien van Google-services. Dit heeft te maken met sancties die vanuit de VS zijn opgelegd, naar het schijnt omdat de VS bang is voor concurrentie uit China, hoewel Amerika spreekt over spionage.

WhatsApp maakt voor de back-up van je berichten gebruik van de cloud-opslagruimte van Google, Google Drive. Deze app werkt niet op je nieuwe Huawei-toestel en dat is probleem als je WhatsApp hebt gedownload en je wilt je berichtgeschiedenis terugzetten. Gelukkig deelt Huawei zelf daar nu een tip voor, hoe je de back-up van WhatsApp terug kunt zetten op je Huawei zonder Google-services.

Huawei benadrukt dat deze tip ook werkt voor bijvoorbeeld Telegram en Facebook Messenger. Niet heel verrassend, want deze twee diensten bewaren de gesprekken voor je in je eigen account. Je WhatsApp back-up kun je opslaan in je Huawei ID via de Huawei Mobile Cloud. Je vindt deze optie bovenin je huidige Huawei-toestel terug. Nadeel: het werkt niet op Android-toestellen van een ander merk. Het was handig geweest als Huawei de Huawei Cl0ud-app dan ook beschikbaar had gesteld voor andere toestellen. Je kunt dus alleen van je oudere Huawei-toestel naar een nieuw Huawei-toestel een back-up overbrengen.

Ga naar Instellingen

Kies Huawei ID

Cloud

Cloud back-up

Back-up opties

Scroll naar beneden > appgegevens > selecteer WhatsApp

Op deze manier maak je een back-up van je WhatsApp-chats op je Huawei. In dezelfde app vind je ook de optie ‘Data herstellen’. Hiermee kun je de eerder gemaakte back-up bijvoorbeeld terugzetten op je nieuwe Huawei-device.

