Huawei P40 Pro preview: onze eerste indruk

Huawei heeft zojuist haar nieuwste paradepaardje aangekondigd, de Huawei P40 en P40 Pro. Wij hebben al een aantal dagen kunnen spelen met het nieuwe toestel van de Chinese fabrikant. We delen onze eerste bevindingen.

Huawei P40 Pro preview

Na de P30 die vorig jaar door Huawei werd aangekondigd is het in 2020 tijd voor de P40. Vorig jaar wist de P30 Pro te overtuigen met een uitstekend uithoudingsvermogen en goede camera. Wij zijn benieuwd of Huawei dit weet voort te zetten in de P40-serie. In een jaar tijd is er in ieder geval een hoop veranderd voor de Chinese fabrikant. Wat voor effect zal dit hebben bij de P40? Wij gaan het onderzoeken!

Zoals altijd bij Huawei vinden we ook dit model weer in de vertrouwde witte verpakking. Wat meteen opvalt aan het toestel is dat deze wat zwaarder lijkt te zijn. Wel heeft het toestel een mooi strak design met een gladde finish. Na een paar dagen kunnen we wel zeggen dat de achterkant echt een vingerafdruk-magneet is. Tevens valt ook de camera module aan de achterkant op. Hiervoor werkt Huawei weer samen met Leica en heeft ondersteuning voor breedbeeld fotografie tot 50x (digitale) zoom.

Op eigen benen

Bij het instellen van de smartphone wordt de eerste grote verandering duidelijk. De vragen die je moet beantwoorden bij het voor de eerste keer instellen van je smartphone zijn grotendeels hetzelfde als bijvoorbeeld bij de P30 of elke andere Android telefoon. Het grote verschil is dat voordat we deze telefoon kunnen gebruiken niet een Google account nodig hebben maar een Huawei ID. Het aanmaken van een account is overigens zo geregeld en kunnen we de telefoon gaan gebruiken!

Op de P40 Pro zijn al een aantal standaard apps te vinden en je kunt de Huawei AppGallery gebruiken voor het vinden van nog meer apps en games. Door Phone Clone te gebruiken kan je tal van apps en gegevens van je oude smartphone op je nieuwe P40 zetten. Standaard vind je ook mapjes op de telefoon die wanneer je deze activeert gevuld worden met suggesties door Huawei.

Wie zoekt naar de Google Play Store op de P40 kan het vergeten, door alle handelsbeperkingen zal je geen Google apps meer vinden op en voor je Huawei P40. Natuurlijk kan je nog wel via de Huawei Browser de bekende Google-diensten gebruiken zoals Gmail, Agenda of Maps. Gmail kun je daarnaast gebruiken via de e-mail app van Huawei. Voor het bewerken van documenten is Office van Microsoft te vinden op de telefoon.

Het was even wat gedoe om WhatsApp via de Huawei AppGallery te installeren. Deze stuurde ons namelijk naar de website van WhatsApp. Ook een aantal populaire Nederlandse apps lijken te ontbreken in de AppGallery van Huawei. Of dit allemaal prettig functioneert in het dagelijkse gebruik is het nu nog te kort dag om daarover een goed oordeel te vellen.

Deze foto is gemaakt met de Huawei P40 Pro

Wel merken we dat het toestel lekker vlot reageert en absoluut geen haperingen kent. Qua specificaties heeft de P40-serie en ook de P40 Pro alles mee om een geweldige smartphone te zijn. Het heeft alle technologie aan boord voor de toekomst (5G) en kan daarom ook een lange tijd mee. Wij gaan het toestel verder testen en mocht je vragen hebben over de P40 Pro laat het ons dan zeker weten. We zijn bijvoorbeeld erg benieuwd of we zonder de Google-diensten kunnen. Check ook het aankondigingsbericht van de Huawei P40-serie.

De Huawei P40 (Pro) kan gekocht worden bij Bol.com, Mobiel en MediaMarkt.

