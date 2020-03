Huawei P40-serie: duidelijke persfoto’s gedeeld

We horen deze week alle details over de nieuwe Huawei P40-serie. Voor het zover is krijgen we eerst nog duidelijke persfoto’s te zien van de nieuwe smartphones.

Huawei P40 in renders

Verschillende leakers hebben van zich laten horen op de sociale netwerken. Dankzij hen krijgen we nogmaals een duidelijk beeld van hoe de nieuwe toestellen uit de Huawei P40-serie eruit komen te zien. Op 26 maart zal Huawei de nieuwe P40-serie officieel laten zien en natuurlijk zijn we benieuwd naar de devices.

Als eerst zien we hierboven de nieuwe Huawei P40, het reguliere model. Dankzij Ishan Agarwal en Evleaks zien we de verschillende kanten van het toestel. Ook dit toestel zal beschikken over een 5G-verbinding en het lijkt erop dat er daarbij ook dual-sim ondersteuning is. De Snapdragon 865 processor biedt geen ondersteuning voor 5G dual-sim, maar schakelt in dat geval terug naar 4G. De chipset van Huawei kan dit mogelijk wel aan, maar die details zullen we tijdens de aankondiging definitief krijgen. De P40 krijgt een triple-camera.

Dan is er ook nog een Huawei P40 Pro. Van dit model zou volgens eerdere geruchten ook een Premium Edition verschijnen (PE). Echter lijkt het er nu op dat deze editie de naam Huawei P40 Pro+/Pro Plus gaat heten. Dit toestel krijgt een quad-camera. Alle twee de smartphones krijgen een dual front-camera.

Op 26 maart horen we alle details. Natuurlijk brengt DroidApp je hiervan op de hoogte.

