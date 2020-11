Huawei deelt updateplannen voor EMUI 11 voor 15 toestellen

Huawei heeft meer informatie naar buiten gebracht over welke toestellen de update naar EMUI 11 zullen krijgen. Daarbij krijgen we ook te horen wanneer deze update zal moeten verschijnen.

EMUI 11 voor 15 toestellen

De Chinese fabrikant Huawei heeft een schema naar buiten gebracht over wanneer, welke toestellen de update kunnen verwachten naar EMUI 11. De nieuwste versie van de skin zit vol nieuwe functies en werd in september gepresenteerd. Denk aan het vernieuwde Always On Display vol nieuwe mogelijkheden, verbeteringen in animaties en de interface, verbeterde meldingen en meer.

Voor verschillende regio’s heeft Huawei nu een schema gepubliceerd waarin duidelijkheid gegeven wordt over wanneer, welk toestel de update naar EMUI 11 kan verwachten. Opvallend daarbij is dat Huawei enkel spreekt over de uitrol van EMUI 11. Er wordt met geen woord gerept over of dit dan ook direct de update naar Android 11 is. Hierover is dus nog niks bekend. Voor West-Europa is het schema als volgt;

December 2020

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Mate 30 Pro

Januari 2021

Huawei Mate Xs

Q1 2021 (jan-mrt 2021)

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Nova 5T

Huawei MatePad Pro

Huawei MediaPad M6 (10,8 inch)

Zodra er meer bekend is over de uitrol en beschikbaarheid van de update, dan houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.

