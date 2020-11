Huawei verkoopt Honor definitief aan Chinees consortium: dit betekent het

Honor is definitief geen onderdeel meer van Huawei. Het merk heeft afstand genomen van het dochterbedrijf, doordat de vele nadelen van de Amerikaanse sancties. Al enige tijd gingen er berichten rond over dat Huawei Honor wilde verkopen.

Honor is verkocht

Huawei heeft dochterbedrijf Honor verkocht. De fabrikant heeft de verkoop inmiddels bevestigd. Het merk is verkocht aan een consortium van vele partijen uit China. Hierbij zien we verschillende staatsbedrijven uit de regio zoals Shenzen Energy (een energiebedrijf), een wegenbouwer, elektronicaketen en nog tientallen Chinese ondernemingen. Huawei is dus niet langer meer eigenaar van het bedrijf, al is onduidelijk welke som geld hiermee gemoeid is.

Door de Amerikaanse sancties werd het voor Huawei steeds moeilijker om aan onderdelen te komen. Deze sancties gelden namelijk niet alleen voor Huawei, maar ook voor de dochterbedrijven van de Chinese fabrikant. Door deze overname moet dat wel weer mogelijk worden en zouden Honor-smartphones gewoon met Google-diensten op de markt moeten komen. Huawei zou zich weer meer willen focussen op de high-end smartphones.

Wat het betekent voor het updatebeleid van Honor-toestellen die eerder zijn uitgebracht is totaal onbekend. Verder is het onduidelijk wat deze stap betekent voor Honor op de Nederlandse markt. Momenteel zijn Honor-apparaten al op zeer beperkte schaal online verkrijgbaar.