Huawei: 42 toestellen krijgen ondersteuning voor Harmony OS

Harmony OS is de naam van het eigen besturingssysteem van Huawei zelf. In april zal de eerste beta moeten verschijnen. Het lijkt erop dat 42 smartphones compatible zullen zijn met Harmony OS, dat vermoedelijk naast Android gebruikt kan worden.

Harmony OS voor 42 toestellen

Eerder ging het bericht al rond dat Huawei van plan zou zijn om toestellen een opvallende functie te geven. Gebruikers zouden namelijk bij een Android-toestel kunnen kiezen om ook hun smartphone op Harmony OS te laten draaien. Het gaat hierbij om zowel Huawei als Honor-toestellen.

Het zou Harmony OS naar 42 devices willen migreren, al is het de verwachting dat dit allereerst gebeurt in China. Het is de verwachting dat toestellen die alleen gebruik maken van Huawei Mobile Services voorrang krijgen, al kan er nog van alles veranderen. Alles over het eigen besturingssysteem hebben we voor je verzameld in het artikel over Harmony OS.

De volgende 42 toestellen van de fabrikant komen in aanmerking voor Harmony OS. Dit moet gaan gebeuren in 2021-2022. Niet alle toestellen zijn verkrijgbaar in ons land. Wel is het opvallend dat de Mate 20 (Pro) uit 2018 ook op de lijst staat.

Huawei-toestellen:

Huawei Mate 40 Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro + Huawei Mate 40 RS Porsche Design Huawei Mate X Huawei Mate Xs Huawei P40 Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro + Huawei Mate 30 4G Huawei Mate 30 Pro 4G Huawei Mate 30 5G Huawei Mate 30 Pro 5G Huawei Mate 30 RS Porsche Design Huawei Nova 8 (aanstaande) Huawei Nova 8 Pro (aanstaande) Huawei Nova 7 Pro 5G Huawei Nova 7 5G Huawei Nova 7 SE Huawei P30 Huawei P30 Pro Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Pro Huawei Mate 20 X 4G Huawei Mate 20 X 5G Huawei Mate 20 RS Huawei Nova 6 5G Huawei Nova 6 SE

Honor-toestellen:

Honor V40 (Upcoming) Honor 30 Pro Honor 30 Pro+ Honor V30 Honor V30 Pro Honor Play 4 Pro Honor X10 5G Honor 30 Honor 30S Honor X10 5G Honor 20 Pro Honor 20 Honor 9X Honor 9X Pro

Verder worden nog de Huawei Watch GT 2 Pro, Watch GT 2e en Watch GT 2, Huawei MatePad Pro (5G) en Honor Tablet V6 genoemd in het lijstje. Of deze informatie allemaal klopt is nog even afwachten. Hier zullen we ongetwijfeld later meer over te horen krijgen.

