Huawei laat gebruikers kiezen tussen Android en Harmony OS op bestaande toestellen

Opvallend nieuws uit de hoek van Huawei. Bestaande toestellen krijgen de mogelijkheid om te draaien op Android of op Harmony OS.

Huawei: zelf besturingssysteem kiezen

We schreven al over de introductie van EMUI 11, de nieuwste skin van Huawei. De eigen schil van de fabrikant kan overweg met zowel Android-toestellen als toestellen met het eigen Harmony OS. Smartphones met Harmony OS bestaan nog niet, maar dat kan over een tijd wel anders zijn. Mogelijk zien we volgend jaar de eerste telefoon met Harmony OS.

Verschillende eerder uitgebrachte Huawei-toestellen welke nu op Android draaien, kunnen in de toekomst een update krijgen naar Harmony OS. Nu is er interessant nieuws van Huawei Nederland. De fabrikant laat tegenover de collega’s van Androidworld weten dat gebruikers een mogelijkheid krijgen om zelf te kiezen of zij de toekomst met hun smartphone willen doorbrengen met Android of met Harmony OS. Huawei laat daarover het volgende weten;

“Voor bepaalde bestaande modellen, inclusief de telefoons die werken met Google Mobile Services, kunnen gebruikers bepalen of ze willen upgraden naar Harmony OS. We blijven continue technische ondersteuning bieden en we blijven zorgen voor een consistente gebruikerservaring voor gebruikers die ervoor kiezen om niet te upgraden naar Harmony OS.”

Het gaat hierbij echt om een keuze en het wordt geen verplichting. Wanneer een gebruiker ervoor kiest om bij Android te blijven, zou de fabrikant ook gewoon door blijven gaan met het verspreiden van updates. Over de komst van Android 11 naar eerder uitgebrachte Huawei-toestellen is nog niks bekend.

