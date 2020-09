‘Huawei produceert in 2021 maar 50 miljoen smartphones’

Geen rooskleurige toekomst voor Huawei voorlopig. Uit nieuwe informatie blijkt dat het aantal te produceren toestellen volgend jaar flink naar beneden gaat.

Productie Huawei in 2021

De Amerikaanse sancties hakken er flink in bij Huawei. Het Zuid-Koreaanse The Elec, welke doorgaans als betrouwbaar te boek staat, laat weten dat het productieaantal van smartphones flink naar beneden gaat.

In 2021 zou Huawei slechts 50 miljoen smartphones willen produceren. Dat zijn een stuk minder toestellen dan dat het in het tweede kwartaal van 2020 heeft verkocht, die teller stond op 55,8 miljoen eenheden. Pijnlijk is dat, wanneer dit getal klopt, dit een daling is van 79 procent van het aantal verkochte smartphones in 2019. Huawei verkocht toen 240 miljoen smartphones.

Voor dit jaar voorspellen analisten 190 verkochte eenheden van Huawei. Daarnaast wordt gemeld dat er een afname is van 30 procent voor de bestellingen van componenten voor de Mate 40-serie. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat dit alles te maken heeft met de Amerikaanse sancties. Amerikaanse bedrijven, waaronder Google, mogen geen zaken doen met Huawei omdat de regering Huawei beschuldigt van spionage. Nog altijd is hier geen enkel bewijs voor gevonden en lijkt het meer bang te zijn voor de concurrentie uit China.

Door de sancties moet Huawei ook naar een alternatief zoeken voor haar eigen Kirin-processors. Het is een treurige gang van zaken; waar Huawei tot vorig jaar zichzelf enorm zag groeien.

Huawei P30 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 539,00 euro