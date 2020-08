Huawei Mate 40 Pro renders: enorme cameramodule en laatste toestel met Kirin

Huawei heeft dit jaar al de P40-serie uitgebracht en dit jaar zullen we ook de nieuwe Mate 40-serie gaan zien. Nu zijn er renders opgedoken waarin we het toestel te zien krijgen.

Huawei Mate 40 Pro renders

Huawei zal later dit jaar de nieuwe krachtpatser uit de Mate-serie laten zien. De opvolger van de Mate 30 Pro zal voorzien zijn van een scherm dat doorloopt aan de zijkanten. Dit kunnen we opmaken uit renders die zijn verschenen van de Huawei Mate 40 Pro. Deze beelden zijn gemaakt op basis van de tot nu toe bekende informatie.

Wat direct opvalt is de gigantische cameramodule, welke in een cirkelvorm is te vinden. Hierin zitten vier lenzen, inclusief een periscooplens. Opvallend is dat aan de zijkant weer gekozen is voor fysieke toetsen. De volumetoets was bij de Mate 30-serie juist een touch-toets, wat niet iedereen kon waarderen.

Huawei zal de Mate 40 Pro verder voorzien van een dual-front camera. De vingerafdrukscanner zal geïntegreerd zijn in het beeldscherm. Verder vallen de enorm dunne schermranden op bij de Mate 40 Pro. Helaas is er ook minder goed nieuws. Zoals het er nu naar uitziet komt de smartphone vooralsnog zonder Google Play Services op de markt, door het gedoe tussen de VS en China.



Overigens is ook bekend geworden dat de Huawei Mate 40 Pro vermoedelijk de laatste smartphone is van de fabrikant met een Kirin-processor. Door de Amerikaanse sancties kan een berijf niet meer alle onderdelen leveren aan Huawei. De Mate 40 wordt voorzien van de Kirin 9000 chipset.