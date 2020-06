Ziet de nieuwe Huawei Mate 40 Pro er zo uit?

0Huawei mag het dan door de sancties lastiger hebben, de fabrikant werkt gewoon door aan nieuwe modellen. We zien nu renders van het mogelijk nieuwe design van de Huawei Mate 40 Pro. Wat kunnen we van dit toestel verwachten?

Renders van Huawei Mate 40 Pro

Uit nieuwe informatie komt naar voren dat Huawei werkt aan een nieuw soort smartphone. Gezien het design lijkt het hier te gaan om de nieuwe Huawei Mate 40 Pro. De smartphone zal hiermee de huidige Mate 30 Pro opvolgen en voorzien zijn van een aantal interessante ontwikkelingen. Als we afgaan op de informatie blijkt dat Huawei bij dit toestel wederom afscheid neemt van de volumetoetsen. Er zijn geen fysieke toetsen aanwezig aan de zijkanten.

Uit een patentaanvraag blijkt dat Huawei de front-camera van het toestel achter het scherm wil plaatsen, waardoor deze niet zichtbaar is. Het is een techniek waarover we al vaker hebben gehoord, maar nog niet op grote schaal gezien hebben. Mogelijk verandert dit dus met de komst van de Mate 40 Pro. De schermranden zullen weer goed omgebogen zijn.

Het toestel dat we hier op de foto’s zien is een render, gemaakt door Ben Geskin. Hij heeft het design uitgewerkt op basis van de tot nu toe bekende informatie en schetsen. Het kan dus goed zijn dat het ontwerp nog afwijkt, maar we krijgen in ieder geval een goede eerste indruk.