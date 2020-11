Steeds meer definitief: Honor wordt losgekoppeld van Huawei

Het lijkt een kwestie van tijd totdat Huawei afscheid neemt van dochterbedrijf Honor. De fabrikant wil dat Honor op eigen benen kan staan en er zijn al serieuze kandidaten gevonden.

Honor dichterbij overname

Eerder al gingen er berichten rond over dat Huawei van plan zou zijn om dochterbedrijf Honor in de etalage te zetten. Hierbij zou Honor verkocht worden aan een andere partij. Er gingen berichten rond over bijvoorbeeld een overname door Xiaomi of TCL.

Nu is er meer duidelijkheid over deze overname. Huawei zou Honor willen verkopen aan een zogenaamd consortium. Dit zou geleid worden door het bedrijf Digital China en de lokale overheid van Shenzen. Het bedrijf zou al bekend zijn met Honor en als distributeur dienen voor de Chinese fabrikant.

De reden van de verkoop van Honor heeft te maken met de sancties vanuit de Verenigde Staten. De handelsbeperkingen zorgen voor problemen met de toelevering van belangrijke componenten voor de smartphone. Volgens persbureau Reuters laat deze deal zien dat Huawei geen vertrouwen erin heeft dat onder een presidentschap van Joe Biden de situatie verbetert. Huawei zou zich nu willen richten op het duurdere segment, terwijl Honor een focus heeft in het betaalbare segment.

Voor de werknemers zou de overname geen nadelige gevolgen moeten hebben. De medewerkers zouden allemaal bij Honor blijven. Daarbij heeft de fabrikant zelfs het plan om in drie jaar naar de beurs te gaan met het merk Honor. Volgens analisten van Reuters kan op deze manier Honor weer toestellen produceren en heeft het zo geen last van de sancties. Uit onderzoek komt naar voren dat de toestellen van Honor een aandeel hebben van 26 procent in de verkochte toestellen over het derde kwartaal van 2020.

Mogelijk maakt Huawei de deal in de komende dagen specifiek naar buiten. Met deze deal zou een bedrag gemoeid zijn van 12,8 miljard. Dit ging bij het vorige bericht, waarbij mogelijk Xiaomi of TCL betrokken zou zijn, nog over een deal van 3,2 miljard euro. Het is niet duidelijk waarom deze deal van tafel is.