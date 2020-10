Huawei wil mogelijk af van ‘Honor’ en wil merk verkopen

Huawei zou volgens de geruchten van plan zijn om afstand te nemen van Honor. Honor is het dochtermerk van Huawei, maar door het handelsverbod zit de fabrikant in grote problemen. Het gevolg; een herstructurering.

Honor niet meer van Huawei?

Huawei is niet alleen bekend van het merk Huawei. Het heeft ook het submerk Honor, waarvan verschillende mooie toestellen uit zijn gebracht in de afgelopen jaren. Aan dat feestje kan zomaar een eind komen. Volgens geruchten is Huawei van plan om te herstructureren en te gaan reorganiseren. Hierbij zou een plan op tafel liggen om afstand te nemen van Honor.

Persbureau Reuters meldt dat het delen van Honor wil verkopen aan andere partijen zoals Digital China, Xiaomi of TCL. Een eventuele deal zou mogelijk 3 miljard euro moeten opbrengen. Huawei moet een nieuwe weg inslaan door de Amerikaanse sancties. Het wil zich daarbij focussen op high-end toestellen. Honor focust zich voornamelijk op prijsbewustheid en jongeren. Dat past niet bij de hernieuwde focus van Huawei, zo stelt de bron.

Digital China is in ieder geval voor Honor geen onbekende partij. Dit bedrijf is al een belangrijke distributeur voor de Chinese fabrikant. Als Honor losgekoppeld wordt van Huawei kan het weer verder met het uitbrengen van Android-toestellen, zo is de verwachting. Dit omdat deze dan geen deel meer uitmaakt van Huawei en dus niet tegen de sancties aanloopt. Huawei ontkent de geruchten vooralsnog.