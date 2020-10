Huawei brengt stilletjes ‘Huawei P Smart 2021’ uit met 5000 mAh accu

Huawei heeft zonder er zelf veel ruchtbaarheid aan te geven, de nieuwe P Smart-telefoon aangekondigd. De Huawei P Smart 2021 is opgedoken op de Oostenrijkse website, en dus komen we alles al te weten over de smartphone.

Huawei P Smart 2021

De Huawei P Smart-serie gaat alweer een tijdje mee. Nu is het tijd voor een nieuw model, alvast klaar voor het nieuwe jaar. De smartphone heeft de naam Huawei P Smart 2021 gekregen en is toevallig te vinden op de Oostenrijkse website van Huawei. Er is geen (officiële) aankondiging geweest en het lijkt er niet op dat deze er echt gaat komen.

Huawei voorziet de P Smart 2021 van een 6,67 inch beeld IPS LCD scherm met een Full-HD+ resolutie. Daarbij wordt de smartphone aangedreven door een Kirin 710A octa-core chipset met 4GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Klanten kunnen kiezen uit de kleuren Blush Gold, Crush Green of Midnight Black.

Achterop de Huawei P Smart 2021 zit een quad-camera. Deze levert een 48 megapixel hoofdlens, 8MP groothoeklens, 2MP bokeh-lens en een 2MP macro-lens. Aan de voorzijde is een 8 megapixel lens te vinden. De flinke 5000 mAh accu kan met een snelheid van 22,5W opgeladen worden via de USB-C aansluiting. Verder biedt het toestel Android 10 met EMUI 10.1 en een 3,5 millimeter aansluiting, maar moet NFC gemist worden.

Goed om te weten is dat het toestel door de restricties zonder Google Play Services wordt geleverd. Je kunt gebruikmaken van bijvoorbeeld de Huawei AppGallery. De smartphone kost in Oostenrijk 229 euro. Een Nederlandse releasedatum en prijs is nog niet bekend gemaakt.