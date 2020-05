Huawei P Smart S: nieuw toestel is onderweg volgens Evleaks

Evan Blass heeft informatie naar buiten gebracht over een nieuw toestel van Huawei. Het gaat om wederom uitbreiding voor de P Smart-serie; de Huawei P Smart S.

Huawei P Smart S

Er komt een nieuwe Huawei aan, dat blijkt uit gegevens van Evan Blass. De leaker meldt dat het gaat om de Huawei P Smart S. Deze telefoon krijgt een voor Huawei herkenbaar design met een notch bovenin het beeldscherm. Het is niet bekend wat de specificaties zijn van het toestel. Wel zijn er enkele vermoedens.

Naar verluidt krijgt de Huawei P Smart S de bekende Kirin 710 processor. Daarbij gaan er berichten over een triple-camera, zoals we dat ook kunnen zien in de foto, in ieder geval voorzien van een 48 megapixel hoofdsensor. Daarbij komt de smartphone beschikbaar in Emerald Green, Breathing Crystal en Midnight Black.

Onbekend is waar de vingerafdrukscanner is gebleven. Of het is een fout op de foto, of Huawei kiest ervoor dit niet te leveren op dit toestel. Al lijkt dat laatste ons haast onwaarschijnlijk. Omdat het toestel een LCD-scherm zal krijgen, is het niet waarschijnlijk dat de vingerafdrukscanner onder het scherm geplaatst zal worden.

Waarover ook nog duidelijkheid ontbreekt is of het toestel verschijnt met Google Mobile Services, of de nieuwe Huawei Mobile Services. We horen ongetwijfeld binnenkort meer over de smartphone.