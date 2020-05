Huawei presenteert ‘nieuwe’ Huawei P30 Pro New Edition

We schreven maandag over de komst van de Huawei P30 Pro New Edition en nu is de smartphone officieel aangekondigd. De smartphone wordt in tegenstelling tot de P40-serie wel van de Google Mobile Services voorzien. Maar wat is er precies anders?

Huawei P30 Pro New Edition

De Huawei P30 Pro New Edition is aangekondigd in Duitsland. Onlangs dook de eerste informatie al op over het toestel en nu is hij dus officieel. Huawei mag omdat hardware zelf overeenkomt met het eerdere model, de telefoon gewoon voorzien van Google Mobile Services. Met de P30 Pro New Edition hoopt de Chinese fabrikant de P30-serie een nieuwe impuls te geven. Op zich geen heel gek idee, want de P30-serie was een erg goede reeks smartphones, zo bleek al in onze Huawei P30 Pro review.

Opvallend is dat de smartphone nauwelijks verschilt van de gewone P30 Pro. Het enige verschil is dat de Huawei P30 Pro New Edition standaard geleverd wordt met 256GB aan opslagruimte, terwijl het huidige model met 128GB geheugen en optioneel 256GB uit is gebracht. Dat betekent dat het toestel verder is voorzien van een geavanceerde quad-camera met 5x optische zoom, 10x hybrid zoom, 6,47 inch Full-HD+ OLED-scherm, 8GB werkgeheugen, de Kirin 980 chipset en een 4200 mAh accu met 40W snelladen.

Huawei levert de P30 Pro New Edition in het aurora, zwart en in het zilver. De zilveren kleur is nieuw. Voor het nieuwe toestel, dat verder weinig nieuws te melden heeft, moet je een bedrag van 749 euro op de toonbank leggen. Een fors bedrag, gezien de huidige P30 Pro voor rond de 550-570 euro te kopen is. In Duitsland krijgen kopers van de NE-versie van de P30 Pro wel een gratis Huawei Watch GT2, Huawei FreeBuds 3 headset en een mini-speaker cadeau. Het is op dit moment niet bekend of deze versie van de P30 Pro ook naar Nederland komt.