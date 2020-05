Huawei lijkt te werken aan Huawei P30 Pro New Edition met Google Services

Interessant nieuws bij smartphonefabrikant Huawei. Het merk lijkt een nieuwe Huawei P30 Pro New Edition uit te willen brengen. Nieuwe toestellen kunnen geen Google-diensten meer gebruiken, maar de deze P30 Pro NE zou dat nog wel meekrijgen.

Huawei P30 Pro New Edition op komst

Huawei heeft het een stuk lastiger, nu nieuwe smartphones niet meer met de Google-diensten geleverd mogen worden. Dit bespraken we ook in de Huawei P40 Pro review, waar je al snel tegen het probleem aanloopt van missende apps en een omweg om updates voor bijvoorbeeld WhatsApp binnen te halen.

De reden? Amerika beschuldigt Huawei van spionage, waardoor Amerikaanse bedrijven zoals Google geen zaken mogen doen met Huawei. Overigens is er nooit bewijs gevonden voor spionage, en lijkt het vooral te maken te hebben met dat de Amerikanen bang zijn voor concurrentie uit China.

In maart vorig jaar bracht Huawei de Huawei P30 Pro uit, een geweldig toestel waarover we vol lof spraken in de Huawei P30 Pro review. Nu lijkt Huawei te werken aan een variant op dit toestel onder de naam Huawei P30 Pro New Edition. Er zullen hierbij verschillende verbeteringen doorgevoerd worden in het toestel, met mogelijk meer werkgeheugen en meer opslagruimte. Naar het schijnt blijven de rest van de specificaties gelijk aan de huidige P30 Pro. Op deze manier kan Huawei het toestel gewoon nog voorzien van Google Services.

De aanwijzingen zijn opgedoken in de algemene voorwaarden van een actie, waarbij de smartphone gekocht zou kunnen worden in de periode van 15 mei tot 30 juni. Onbekend is of het toestel ook naar Nederland komt, maar hij komt in ieder geval naar Duitsland. Mogelijk horen we spoedig meer hierover. Eerder bracht Huawei al de nieuwe Huawei P30 Lite New Edition uit in ons land.

Huawei P30 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 550,00 euro