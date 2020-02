Huawei P30 Pro ontvangt beveiligingsupdate januari 2020

Er staat weer een nieuwe update klaar voor de high-end smartphone van Huawei. De Huawei P30 Pro krijgt een nieuwe update aangeboden. Dit is de beveiligingsupdate van januari.

Januari-patch voor P30 Pro

Huawei heeft voor de Nederlandse bezitters van de Huawei P30 Pro een nieuwe update klaargezet. De smartphone krijgt beveiligingsupdate januari 2020 aangeboden, de op één na laatste security-patch die door Google is verspreid. Huawei is vrij laat met het aanbieden van de update, omdat de februari-patch al uit is. We verwachten deze eigenlijk ook binnenkort voor de telefoon.

De update voor de Huawei P30 Pro betreft versienummer 10.0.0.186 en is circa 114MB groot. Uit de changelog kunnen we opmaken dat er verder geen grote veranderingen of nieuwe functies toegevoegd worden. Wel is het de verwachting dat Huawei nog enkele bugs heeft opgelost en optimalisaties heeft doorgevoerd. We hopen dat Huawei de WhatsApp-bug ook met deze update heeft aangepakt, maar dat moeten we in de komende dagen gaan merken.

De software-update voor de P30 Pro wordt vanaf nu gefaseerd uitgerold. Het kan dus even duren voordat iedereen de nieuwe versie aangeboden krijgt. Als deze beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je toestel.