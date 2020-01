Huawei P30 Pro krijgt grote .178 update met december-patch en meer

Huawei heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Huawei P30 (Pro). De smartphone wordt voorzien van een nieuwe beveiligingsupdate, samen met een reeks verbeteringen die het gebruik moeten verfijnen.

Huawei P30 Pro krijgt update 10.0.0.178

De gebruikers van de Huawei P30 Pro krijgen een nieuwe update aangeboden voor hun smartphone. De update heeft versienummer 10.0.0.178 en kent een grootte van 714MB, wat aangeeft dat het een flinke update is. Dat blijkt ook uit de changelog van de nieuwe software-update. Allereerst is er beveiligingsupdate december 2019, waardoor tientallen kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem worden verholpen.

Daarnaast kent deze update voor de Huawei P30 Pro nog een aantal verbeteringen en optimalisaties. Problemen die soms ontstonden waarbij tijdens een telefoongesprek geen geluid beschikbaar was, zijn verholpen. Datzelfde geldt voor situaties waarin het scherm aansprong voor inkomende gesprekken.

Een andere bug die Huawei heeft opgelost, heeft eveneens betrekking op het voeren van een telefoongesprek, en dan met name de dropzone. Dit is een feature van Huawei waarmee notificaties onderdrukt kunnen worden tijdens het spelen van games. Volgens Huawei is de bug hiervan bij inkomende gesprekken, tijdens het spelen van games in de liggende modus, opgelost.

De nieuwe update voor de Huawei P30 Pro wordt vanaf nu uitgerold voor de smartphone. De uitrol van de update zal gefaseerd gebeuren, waardoor het eventjes kan duren voordat de nieuwe versie voor iedereen beschikbaar is. Wil je meer uit je Huawei P30 (Pro) halen? Lees dan ons overzicht met Huawei P30 tips.

