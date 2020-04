De update van februari werd overgeslagen, maar er is weer een nieuwe update voor de Huawei P30 Pro. De smartphone van de Chinese fabrikant krijgt beveiligingsupdate maart 2020 aangereikt.

P30 Pro krijgt maart-patch

Er is een nieuwe update beschikbaar voor het vlaggenschip van Huawei welke vorig jaar werd uitgebracht; de Huawei P30 Pro. Opvallend is dat de laatste update vorige maand werd uitgebracht. Dit was echter niet de patch van februari, maar die van januari. Op ons toestel en ook bij DroidApp-lezer Eric staat nu beveiligingsupdate maart 2020 klaar.

Het ligt voor de hand dat bij deze update ook de patch van februari wordt meegeleverd. Als we kijken naar de changelog zien we geen verdere aanpassingen of nieuwe functies terug. De update heeft een grootte van 152MB en wordt vanaf nu uitgerold, waaronder in Nederland.

Honor 10 Lite

Huub laat aan DroidApp weten dat de Honor 10 Lite ook een update krijgt. Dit betreft eveneens de beveiligingsupdate van maart 2020. Het is een vrij grote update met een grootte van 103MB.

Huawei P30 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 576,00 euro