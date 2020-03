Huawei P30 Lite New Edition en Motorola One Action krijgen februari-patch

Er zijn weer twee smartphones bijgewerkt met een nieuwere security-patch. Voor de Huawei P30 Lite New Edition en de Motorola One Action staat de februari-update klaar.

Februari-update beschikbaar

Fabrikanten rollen met regelmaat updates uit voor hun toestellen. Het gaat hierbij om beveiligingsupdates waarbij er kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem zijn gevonden, en die daarmee opgelost worden. De updates worden vrijgegeven door Google en fabrikanten kunnen hier hun eigen optimalisaties en verbeteringen aan toevoegen.

Dat is ook nu weer het geval. Twee toestellen worden namelijk bijgewerkt met een wat nieuwere beveiligingspatch. Jan laat ons weten dat zijn Huawei P30 Lite New Edition wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate februari 2020. Deze update wordt ook uitgerold naar de Motorola One Action. De One Action kreeg eind februari nog de update naar Android 10, samen met de patch van december. Nu is hij dus wat beter bij de tijd.

Wanneer de update voor je toestel beschikbaar is, krijg je een melding op je smartphone. Het kan even duren voordat de updates beschikbaar zijn, updates kunnen namelijk gefaseerd uitgerold worden.