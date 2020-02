Android beveiligingsupdate februari 2020 vrijgegeven met 25 patches

Er komt een nieuwe beveiligingsupdate aan voor het Android-besturingssysteem. Google heeft de februari patch vrijgegeven met daarin een reeks zwakke plekken die zijn opgelost.

Beveiligingsupdate februari 2020

Iedere maand brengt Google een nieuwe security-patch uit voor het Android-besturingssysteem. Deze wordt vervolgens door fabrikanten geoptimaliseerd voor eigen toestellen. Samsung was er als de kippen bij, want voor drie smartphones is deze update reeds beschikbaar in Nederland. Nu komen we meer te weten over de inhoud van update.

In totaal worden 25 kwetsbaarheden in het Android-systeem aangepakt. Echter zijn deze niet direct voor alle smartphones bedoeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de Android-versie, de mate van risico en bepaalde onderdelen van een Android-apparaat zoals het type/merk processor en dergelijke.

Google heeft voor de Pixel-toestellen nog een aantal extra verbeteringen klaargezet. Er zijn verschillende bugfixes in het systeem, de camera, NFC en de Google Assistent. Deze fixes zijn er voor de Pixel 4 en Pixel 4 XL.

Krijg jij op je Android-toestel de beveiligingsupdate binnen, laat het ons dan zeker weten. We ontvangen je bericht graag, samen met een screenshot van de update via de mail.