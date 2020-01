Google brengt nog 3 toffe apps uit je bewust te maken van telefoongebruik

Ben je ook zo gehecht aan je telefoon en wil je dat minderen? Drie nieuwe apps van Google kunnen je hierbij helpen. Eerder werden ook al apps hiervoor uitgebracht.

Drie apps van Google

In de Google Play Store zijn drie nieuwe applicaties uitgebracht waarmee je voor jezelf het smartphonegebruik kunt minderen. We zetten alle drie de apps die Google heeft uitgebracht op een rijtje.



Envelope

Allereerst is er de app Envelope. Hiermee transformeert je smartphone als het ware in een eenvoudiger apparaat zonder overbodige poespas. De app geeft je een PDF-document die je uit moet printen. Deze vouw je in de vorm van een envelop waarin je je smartphone stopt. Vanuit de envelop kun je je toestel alleen gebruiken voor de dialer en de camera. Deze applicatie werkt op dit moment alleen voor de Google Pixel 3a.

Activity Bubbles

De tweede app die door Google is uitgebracht heet Activity Bubbles. Elke keer dat je je telefoon ontgrendelt, verschijnt er een bubbel op het homescreen van je telefoon. De app is namelijk gelijk een wallpaper. Hoe langer je telefoon van de vergrendeling af is, hoe groter de bubbel wordt.

Screen Stopwatch

De derde app van Google heet Screen Stopwatch. Net als Activity Bubbles is deze app een live-wallpaper waarbij de schermtijd van je smartphone wordt bijgehouden. Je ziet dus direct hoeveel uren, minuten en seconden je met je telefoon in de weer bent.

Eerder bracht Google ook al 6 apps uit waarmee je je digitale welzijn in de gaten kon houden, maar dan op een speelse manier. De hierboven genoemde apps kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande buttons.