Huawei P Smart (2019), Galaxy A5 (2017) en Tab S6 krijgen beveiligingsupdate december 2019

Zo op de valreep voor de jaarwisseling hebben Huawei en Samsung nog een update klaargezet. Voor de Huawei P Smart, Galaxy A5 en Samsung Galaxy Tab S6 staat de patch van december klaar.

December-patch voor Huawei en Samsung

Samsung en Huawei hebben voor het einde van het jaar nog voor een drietal apparaten een update klaarstaan, zo melden verschillende lezers aan ons. DroidApp-lezer Stephen meldt dat zijn Huawei P Smart (2019) geüpdatet wordt naar beveiligingsupdate december 2019. Eerder deze maand werd voor dit toestel al de update naar Android 10 uitgerold, waarbij de patch van november meegeleverd werd.

Ook Samsung heeft de updatecomputer opgestart voor twee modellen. Het gaat om de Galaxy A5 (2017) van ruim twee jaar ‘oud’ en de Samsung Galaxy Tab S6 tablet. Bovenop de patches van Google heeft Samsung zelf ook nog verschillende optimalisaties in de beveiliging toegevoegd. Deze worden direct met de patch-update geïnstalleerd.

Verder brengen zover bekend de updates geen grote veranderingen mee, maar enkel de patches voor de toestellen. Wanneer de update beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je toestel. Eventueel kun je via het menu met instellingen handmatig controleren of de update beschikbaar is.