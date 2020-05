Huawei krijgt opnieuw 90 dagen uitstel voor handelsverbod: sancties voor Apple?

Het blijft problematisch; de situatie tussen de Verenigde Staten en Huawei. Een jaar geleden begonnen de sancties, nu lijkt Huawei nogmaals uitstel te krijgen voor drie maanden.

Weer uitstel voor Huawei

Opnieuw is er uitstel gegeven aan Huawei door de Verenigde Staten voor het handelsverbod. Dit betekent dat Huawei 90 dagen langer de tijd krijgt om nog zaken te doen met Amerikaanse bedrijven. Overigens, die zaken kunnen alleen gedaan worden met Amerikaanse bedrijven waarvoor een licentie is aangevraagd.

De handelsbeperkingen begonnen een jaar geleden. Volgens Amerika maakt Huawei zich schuldig aan spionage. Daar is echter nooit bewijs voor gevonden. Het vermoeden is dat de VS bang is voor de concurrentie. Niet alleen Huawei wordt getroffen, ook de Amerikaanse bedrijven die zaken doen met Huawei.

Huawei heeft meermaals gezien dat de uitstel voor het handelsverbod verlengd werd. Echter zorgt het verbod ervoor dat Huawei bijvoorbeeld toestellen niet kan voorzien van Google-diensten. Hierdoor heeft Huawei in rap tempo gewerkt aan een alternatief; Huawei Mobile Services. Apps kunnen alleen via de Huawei AppGallery gedownload worden. Ook de DroidApp App vind je nu in de AppGallery.

Het Amerikaanse ministerie zal op 13 augustus met nieuwe informatie komen. Het kan dan gaan om wederom een verlenging of om een verandering van de voorwaarden. Het kan ook zomaar zijn dat de sancties verzwaard worden en het voor Huawei nog moeilijker wordt gemaakt. Persbureau Reuters meldde dat het ministerie met regelgeving wil komen, waarbij het voorkomen moet worden dat Huawei zogenoemde halfgeleiders koopt waarin technieken uit Amerika zitten.

Inmiddels klinkt er ook een tegengeluid vanuit China. Het land dreigt nu Amerikaanse bedrijven op een zogenaamde ‘onbetrouwbaarheidslijst’ te zetten. Er liggen tegenmaatregelen klaar voor het opleggen van restricties aan Amerikaanse bedrijven. Volgens China gaat het om bedrijven als Apple, Qualcomm en Cisco.

