De Amerikaanse overheid heeft Huawei opnieuw een licentie gegeven voor het (beperkt) doen van zaken met Amerikaanse bedrijven. Wel is de termijn korter en is het de vraag of het niet de laatste keer is dat een licentie wordt afgegeven.

Opnieuw licentie voor Huawei

Huawei krijgt van de Amerikaanse overheid opnieuw een licentie voor een bepaalde periode. Dankzij deze licentie is het voor de Chinese fabrikant mogelijk om zaken te doen met bedrijven uit Amerika. De Amerikanen beschuldigen de Chinese fabrikant van spionage, en hoewel daar nooit bewijs voor is geleverd, zorgt dat voor problemen bij Huawei. Nieuwe toestellen verschijnen weliswaar met Android, maar zonder Google-diensten omdat Huawei geen zaken mag doen met het Amerikaanse Google.

In de afgelopen tijd is er meermaals gewerkt aan een licentie. Deze maakt het mogelijk voor Huawei om met bepaalde fabrikanten en partijen zaken te doen. Deze licenties werden steeds afgegeven voor 90 dagen. Nu is er voor de periode vanaf 1 april opnieuw een licentie afgegeven, maar deze keer voor 45 dagen. De reden waarom deze minder lang duurt is onbekend.

Persbureau Reuters weet te melden dat de Amerikaanse overheid zich afvraagt of het verlengingen aan wil blijven bieden, of dat het daarmee stopt. Sinds mei vorig jaar staat Huawei op de zwarte lijst. Inmiddels zet Huawei vol in op de eigen Huawei Mobile Services als alternatief voor de Google-diensten. Echter komen de licenties wel van pas. Laptops van Huawei worden bijvoorbeeld voorzien van Windows, dankzij een samenwerking met Microsoft. Het is onbekend wat er gebeurt als Huawei geen licentie meer krijgt. Tot en met 15 mei is het merk in ieder geval weer even gered.