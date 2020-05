Huawei brengt Huawei Watch GT 2e uit in Nederland

Huawei heeft een nieuwe smartwatch uitgebracht in ons land. Het is de Huawei Watch GT 2e. Volgens de fabrikant is deze ontworpen voor de gebruiker met een actieve levensstijl, maar kan hij voor iedereen van pas komen.

Huawei Watch GT 2e

De nieuwe generatie smartwatch van Huawei, de Watch GT 2e, werd eind maart aangekondigd en ligt vanaf nu in de Nederlandse winkels. Het horloge bevat verschillende tools voor degenen die graag sportief bezig zijn. Zo is er de mogelijkheid om het zuurstofgehalte in het bloed te meten. Tevens is er een hartslagmeter, kan het horloge je slaap monitoren en kun je een work-out bijhouden. De Huawei Watch GT 2e kent vele verschillende work-outs, en je kunt er ook zelf work-outs voor maken.

De Huawei Watch GT 2e heeft een 1,39 inch AMOLED-scherm. Aan boord is GPS, verschillende sensoren en 4GB aan opslagruimte. Zo kun je ook je muziek op de smartwatch opslaan. Het horloge kan overweg met iOS 9.0 en hoger, en Android 4.4 en hoger. De accu zou het zo’n twee weken uit moeten houden.

Je kunt de Huawei Watch GT 2e kopen voor 169 euro bij Bol.com en Coolblue.