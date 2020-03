Huawei presenteert ‘nieuwe’ P Smart Pro met Google-apps voor Nederland

Huawei heeft een nieuwe smartphone aangekondigd; het is de Huawei P Smart Pro. Hoewel, nieuw… zeker is wel dat de telefoon geleverd wordt met de Google-apps en diensten.

Huawei P Smart Pro gelanceerd

Er is een nieuwe smartphone toegevoegd aan het portfolio van Huawei voor de Nederlandse markt. Het is de Huawei P Smart Pro, geïnspireerd op de eerder verschenen P Smart smartphones, zoals de P Smart Z. Deze telefoon was ook voorzien van een pop-up camera en dat zien we ook terug bij de Huawei P Smart Pro. De fabrikant omschrijft de smartphone als een betaalbare smartphone met indrukwekkende, hoogwaardige functies.

Eigenlijk is het gewoon weer een variant op eerder uitgebrachte smartphones. Dit heeft als voordeel dat de fabrikant het toestel gewoon met Google Play Services en Google-apps geleverd kan worden. Door de Amerikaanse sancties is dat bij écht nieuwe toestellen niet mogelijk. Dat is ook de reden dat de smartphone geleverd wordt met Android 9 Pie en EMUI 9.1. Er wordt niks gezegd of de smartphone in een later stadium nog Android 10 krijgt.

Qua specificaties zit het verder wel goed bij de Huawei P Smart Pro. Er is een Snapdragon 710 processor, 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Voorop is er een 6,59 inch beeldscherm met Full-HD+ resolutie. Tevens heeft de telefoon een 4000 mAh accu aan boord. Het maken van foto’s kan met de triple-camera (48MP, 8MP groothoek, 2MP) of 16 megapixel front-camera. Die front-camera is geplaatst in een pop-up camera die aan de bovenkant van de telefoon schuift.

Huawei geeft aan dat de Huawei P Smart Pro vanaf vandaag besteld kan worden. De prijs van de telefoon komt uit op 299 euro. Opvallend is in ieder geval dat de P Smart Pro geen ondersteuning heeft voor 5 GHz WiFi en geen NFC heeft. Een hoge prijs dus. Er zijn betere, uitgebreidere alternatieven.