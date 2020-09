Huawei presenteert Watch GT 2 Pro, Watch Fit en FreeBuds Pro

Een viertal producten zijn toegevoegd aan het portfolio van Huawei. De fabrikant presenteert een nieuwe smartwatch; Watch GT 2 Pro, Watch Fit en de FreeBuds Pro.

Watch GT 2 Pro

Huawei heeft een nieuwe smartwatch aangekondigd, de Watch GT 2 Pro. Dit horloge kenmerkt zich door een mooi design met titanium kast, keramische behuizing, zwart saffierglas en lederen band. Volgens Huawei moet het horloge twee weken meegaan op een accuduur, opladen kan draadloos.

De Huawei Watch GT 2 Pro heeft meer dan 100 trainingsmodi en professionele datatracking-functies voor fitness-activiteiten. Tevens kan het overweg met apps voor nog meer functionaliteit. Er kan gekozen worden uit meer dan 200 wijzerplaten. Draait je smartphone op EMUI 11, dan kun je ook foto’s direct vanuit je galerij-app instellen als watch face.

Het horloge heeft een 1,39 inch OLED-scherm met een resolutie van 454 x 454 pixels. De accucapaciteit bedraagt 455 mAh en er is 4GB aan interne opslagruimte. Ook is er ingebouwde GPS aanwezig. De smartwatch is vanaf 5 oktober leverbaar voor 299 euro.

Watch Fit

De Huawei Watch Fit werd eerder al aangekondigd, maar nu ook voor de Nederlandse markt. Deze biedt een 1,64 inch scherm en is gericht op het meten van verschillende onderdelen. Hierbij gaat het om een sensor voor het meten van je hartslag, bloedzuurstof, slaap- en stressconditie en dit alles leidt tot een fitnessadvies.

Huawei zegt hierover het volgende;

“HUAWEI WATCH FIT is de eerste Huawei-smartwatch met Quick-workout Animaties. Door 44 standaard fitnessroutines (inclusief vetverbranding, ontlasting van schouderspieren, body sculpting en andere routines) te combineren met 12 animaties, heeft de gebruiker altijd toegang tot een passende work-out. HUAWEI WATCH FIT biedt 13 hardlooplessen die speciaal zijn afgestemd op jogging liefhebbers. Het hardlooptempo wordt wetenschappelijk geanalyseerd met realtime resultaten om gebruikers te helpen hun training te optimaliseren. Het horloge is ook perfect voor outdoor sporten met 96 trainingsmodi, ingebouwde GPS en 5ATM waterbestendigheid.”

De Watch Fit gaat 129 euro kosten en komt vanaf volgende week beschikbaar. Je kunt kiezen uit de kleuren Sakura Pink, Mint, Green, Cantaloupe Orange en Graphite Black.

Audio

Voor de audio-liefhebber laat het merk de FreeBuds Pro zien, als opvolger voor de eerder uitgebrachte FreeBuds. De draadloze oordopjes hebben intelligente dynamische ruisonderdrukking, waardoor de focus volledig naar de muziek gaat. Dankzij Dual Connection kan er naadloos geschakeld worden tussen Android-, iOS- en Windows-apparaten. Ook zijn er handige gestures middels swipe en knijp.

Dan is er ook nog de FreeLace Pro. Deze oordopjes hebben een nekband en bieden ook uitgebreide ruisonderdrukking tot 40dB. Vijf minuten opladen laat je vijf uur muziek luisteren. De FreeLace Pro gaat 20 september in de verkoop voor 119 euro. De FreeBuds Pro gaan 179 euro kosten en zijn er vanaf 5 oktober.