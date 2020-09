Huawei Watch Fit aangekondigd: nieuwe smartwatch vol mogelijkheden

Huawei heeft een nieuwe smartwatch gepresenteerd. De fabrikant laat de Huawei Watch Fit zien; een smartwatch voor degenen die inzicht willen hebben in hun prestaties op het gebied van beweging.

Huawei Watch Fit

Het doek van de Huawei Watch Fit is eraf. De fabrikant heeft de nieuwe smartwatch, welke is voorzien van een eigen Lite OS, officieel aangekondigd. De Huawei Watch Fit heeft een 1,64 inch AMOLED-display met een resolutie van 456 x 280 pixels en je hebt keuze uit talloze wijzerplaten die je in kunt stellen. Er zijn 96 trainingsmodi die je kunt kiezen en verder heeft het horloge GPS aan boord, net als een Sp02-sensor en een hartslagmeter.

De Huawei Watch Fit laat je natuurlijk ook je slaap monitoren, net als het meten van stress. Met de verschillende wijzerplaten heb je toegang tot je agenda-items, je ademhaling, oproepen en SMS-berichten. Je verbindt hem natuurlijk met je telefoon. Zo krijg je dus ook je notificaties door.

De accu moet het volgens Huawei 10 dagen uithouden met normaal gebruik en 7 dagen met intensief gebruik. Met GPS voortdurend ingeschakeld is de accu in 12 uur leeg getrokken. Huawei levert de Watch Fit in de kleuren Graphite Black, Sakura Pink en Mint Green. Vooralsnog is de prijs en releasedatum onbekend, maar zou hij in de Verenigde Arabische Emiraten voor omgerekend 100 euro op 3 september leverbaar zijn. We houden je op de hoogte als er meer bekend is over een Nederlandse release. Eerder werd gesproken over een Europese prijs van 119 euro.