Huawei Watch Fit 3 aangekondigd: nieuwe smartwatch vol opties

Huawei heeft vandaag de nieuwe Huawei Watch Fit 3 aangekondigd tijdens een event in Dubai. Het merk kwam eerder al met de nieuwe smartwatch in het nieuws, en vandaag kunnen we officieel kennismaken met het nieuwe product.

Huawei Watch Fit 3 gepresenteerd

We maken vandaag kennis met een nieuwe smartwatch van Huawei. De fabrikant heeft al langere tijd de smartphonedivisie in Europa op een heel laag pitje staan. De accessoires en dergelijke komen wel gewoon uit. Zo publiceerden we onlangs de Huawei FreeClip review. Nu maken we kennis met een volgende product; de Huawei Watch Fit 3. Een nieuwe smartwatch met handige functies.

De Huawei Watch Fit 3 is voorzien van een lichtontwerp van 26 gram en biedt een vierkant scherm met een grootte van 1,82 inch. Dit is een AMOLED-scherm. De horlogekast is van aluminium en biedt aan de rechterkant een kroon waarmee je kunt scrollen en het horloge kunt bedienen. Je kunt natuurlijk ook gewoon het touchscreen gebruiken.

Het horloge biedt een fijne UX interface voor het bedienen. Er is een persoonlijke trainer die je helpt bij het sporten en met de Stay Fit app kun je je voedingsanalyse uitvoeren. Met de Smart Sports suggestie kun je bepaalde oefeningen aangeboden krijgen, waarbij ook rekening gehouden wordt met de duur van een opdracht. Tevens heeft Huawei de Fit 3 voorzien van nieuwe watch faces, ofwel wijzerplaten. Hierbij gaat het om een combinatie van functionaliteit, plezier en fashion.

Het bijhouden van je slaap behoort ook tot de mogelijkheden van de Huawei Watch Fit 3. Ook kun je je powernap bijhouden. Huawei wil met de Watch Fit 3 je voorzien van een gezonde levensstijl en fijne opties. De Huawei Watch Fit 3 heeft een hartslagmonitor, kan je SpO2 meten en beschikt ook over een microfoon en speaker, waardoor ook bellen en muziek luisteren mogelijk wordt.

Huawei belooft dat de 400 mAh batterij het maximaal 10 dagen uithoudt, en 7 dagen met gebruik van hoe je het horloge waarschijnlijk gebruikt. Het horloge komt met verschillende soorten banden en in verschillende kleuren op de markt voor een bedrag vanaf 159,99 euro.