Huawei plant aankondiging voor Watch 5-event

Een nieuwe smartwatch van Huawei is onderweg. De fabrikant heeft een teaser gedeeld waaruit duidelijk wordt dat Huawei de Watch 5 gaat aankondigen. Voor de aankondiging is de Duitse stad Berlijn uitgekozen.

Huawei Watch 5 is onderweg

Huawei heeft een nieuwe aankondiging gepland staan voor 15 mei. Op deze datum zal in Berlijn het doek van de nieuwe Huawei Watch 5 gehaald worden. Het horloge zal de huidige Huawei Watch 4 opvolgen; deze smartwatch verscheen in 2023. Het nieuwe toestel zien we in de teaser, welke je hieronder kunt bekijken. De Huawei Watch 5 zal een ovaal venster krijgen aan de zijkant waarin ook sensoren zijn geplaatst. Verder is er een kroon te zien, waarmee je door de menu’s kunt scrollen. Naar verwachting komt naast de nieuwe wearable ook een nieuwe Watch Fit en een set draadloze oordopjes.