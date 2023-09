Huawei presenteert nieuwe Huawei Watch GT 4 smartwatch

Een nieuwe stijlvolle smartwatch is aangekondigd door de Huawei Watch GT 4. De smartwatch van de Chinese fabrikant komt in de grootte 41mm en 46mm op de markt, en komt ook naar Nederland. Het merk wil met de Watch GT 4 de beste combinatie tussen fashion ben technologie bieden.

Huawei Watch GT 4

Huawei heeft het aanbod smartwatches uitgebreid met de nieuwe Huawei Watch GT 4. De smartwatch komt op de markt in twee groottes; 41 millimeter en 46 millimeter. De nieuwe Huawei Watch GT 4 Pro van de Chinese fabrikant is vervaardigd uit titanium en biedt wat bolvormig saffierglas. Je hebt bij het Pro-model de keuze uit een titanium of lederen band. De Huawei Watch GT 4 heeft een zwarte band van fluorelastomeer.

Je kunt verschillende zaken meten en vastleggen met de Huawei Watch GT 4. Zo kun je je hartslag meten, een ECG meting uitvoeren, maar natuurlijk ook je bloedzuurstof (SpO2), stress of slaap meten. Wanneer er bij je gezinsleden (met een Watch GT 4) een abnormale SpO2 meting gedaan wordt, of de valdetectie geactiveerd wordt, krijg je hiervan een seintje. De Huawei smartwatch geeft je toegang tot meer dan 100 trainingsmodi. Tijdens het wandelen de route kwijt? Op de kaart kun je de route tevoorschijn halen. Voor verschillende activiteiten zoals verbrande calorieën, de trainingstijd en actieve uren kun je doelen stellen.



Met de Huawei Watch GT 4 kun je in één keer een check starten, waarna je even later het overzicht voorgeschoteld krijgt met hoe het er met je gezondheid voorstaat. Al deze informatie, zoals je hartslag en dergelijke wordt gebundeld in een rapport. Dit vind je zowel op het horloge als in de Huawei Health app, waarbij je ook de mogelijkheid hebt om de resultaten af te drukken. Met het horloge kun je duiken tot 30 meter diepte, ook in zout water, al wordt wel aangeraden het toestel erna af te spoelen met zoet water.

Qua vormgeving en mogelijkheden is de Huawei Watch GT 4 van alle gemakken voorzien. Er zijn meer dan 100 widgets die je kunt gebruiken om door te navigeren. Daarbij zijn er meer dan 20.000 wijzerplaten te downloaden, zodat er altijd wel een watch face is, die bij je past. Het horloge kan overweg met Android en iOS en biedt ook ondersteuning voor eSIM, zodat je hem stand-alone kunt gebruiken. Het scherm is een 1,5 inch LTPO AMOLED-scherm met een resolutie van 466 x 466 pixels.

De Huawei Watch GT 4 gaat 3 dagen mee op één acculading met de standaard batterijmodus. Kies je voor de ‘ultralange batterijduur’, dan kan deze het 8 dagen uithouden bij normaal gebruik, tot een maximum van 14 dagen. Bij de Watch GT 4 Pro is dit 4,5 dag, uiteenlopend tot 12-21 dagen.

Je kunt de nieuwe Huawei Watch GT 4 aanschaffen voor een prijs die start vanaf 249 euro. Het horloge is vanaf deze week verkrijgbaar bij Bol.com, Belsimpel, MediaMarkt, Coolblue en Huawei zelf.