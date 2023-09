Samsung Galaxy Watch 6-gebruikers klagen over loslatende bandjes

Een groep gebruikers van de Samsung Galaxy Watch 6 meldt zich met problemen. Met de smartwatch zelf is weinig mis, met het bandje des temeer. Deze zou in het dagelijks gebruik loslaten.

Loslatend bandje van Galaxy Watch 6

De Samsung Galaxy Watch 6 is de nieuwste smartwatch van de Koreaanse fabrikant. Het merk heeft het horloge op verschillende vlakken verbeterd, zo schreven we in de Galaxy Watch 6 review. Er zijn ook veranderingen doorgevoerd in het bandjessysteem, met name het mechanisme van het bandje.

Aardig wat gebruikers melden problemen met het bandje van het horloge. Deze zou ook onder normaal gebruik zich makkelijk losmaken. Samsung gebruikt 20 mm-pinnetjes, welke je niet gebruikt met een trekkertje, maar met een knopje, waarmee deze loskomt. Dat knopje schijnt onder sommige omstandigheden gevoelig te zijn. Volgens gebruikers zou deze met regelmaat losgedrukt worden met de polsbotjes.

Eén van de oplossingen zou kunnen zijn om het horloge wat losser te doen. Er ontstaat dan minder druk, ook op het knopje. Een andere oplossing is om te kijken naar een bandje van een ander merk. Mogelijk heeft die een ander soort mechanisme, waardoor deze steviger vastzit. Onder andere op Amazon worden een hoop soorten verkocht. Op dit moment is niet bekend of Samsung werkt aan een ander soort oplossing.