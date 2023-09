Samsung Galaxy Watch 5-serie krijgt One UI 5 update met Watch 6-functies

Een nieuwe grote update wordt uitgerold naar de Samsung Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 5 Pro. Met de update naar One UI 5 krijgen gebruikers verschillende functies van de Watch 6 aangeboden.

Watch 6-functies voor Galaxy Watch 5

Dimitri laat ons weten dat er een nieuwe update aangeboden wordt aan de Samsung Galaxy Watch 5. Samen met de Galaxy Watch 5 Pro worden de twee smartwatch-modellen voorzien van een nieuwe update naar One UI 5. Deze update is een kleine 1,8GB groot en brengt verschillende functies van de Galaxy Watch 6. Dit horloge hebben we onlangs uitgebreid besproken in de Galaxy Watch 6 review.

Nieuwe functies dus voor de Galaxy Watch 5. Na de update beschikt je horloge allereerst over de beveiligingsupdate van juli. Tevens krijg je toegang tot de nieuwe wijzerplaten die we kennen van de Watch 6. Samsung voegt verder meer mogelijkheden toe voor slaap-tracking. Bij je workouts en activiteiten kun je profiteren van gepersonaliseerde hartslagzones waarmee je aan de slag kunt. Verder heb je toegang tot meer noodfuncties, zoals het delen je medische gegevens bij een noodgeval (zoals de detectie van een harde val) en kun je meer timers laten lopen (maximaal 20 tegelijkertijd). Eerder werd al bekend dat Watch 6-functies naar oudere modellen uitgebracht zouden worden.

De update wordt vanaf nu uitgerold naar de Samsung Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 5 Pro. Nog geen melding hiervan gehad? Via je smartwatch kun je handmatig controleren op updates, en zou hij in principe binnen moeten rollen.