Samsung brengt Watch 6-wijzerplaten en functies naar oudere modellen

De Samsung Galaxy Watch 6-serie beschikt over een aantal fijne verbeteringen en nieuwe functies. Enkele onderdelen van het nieuwe horloge wordt nu ook beschikbaar gesteld voor oudere modellen, zo heeft Samsung zojuist bekend gemaakt.

Watch 6-functies naar oudere modellen

Eerder uitgebrachte smartwatches van Samsung krijgen de wijzerplaten die geïntroduceerd zijn op de Galaxy Watch 6. Dit heeft Samsung vanmorgen bekend gemaakt. Deze nieuwe serie werd vorige maand aangekondigd. Hierbij zijn onder andere het scherm gegroeid en is de accucapaciteit toegenomen. Daarnaast zijn er ook andere zaken verfijnd. Dat betekent echter niet dat oudere smartwatch-modellen vergeten worden door Samsung. De fabrikant kondigt een update aan voor de Galaxy Watch 2 Active en de Galaxy Watch 3. Het eerste model stamt uit op 2019, het tweede genoemde model uit 2020.

Samsung brengt zoals gezegd de nieuwe watch faces van de Watch 6 naar de andere modellen. Voor bezitters van de Galaxy Watch 5 Pro belooft Samsung nu nieuwe GPX-functies. Hiermee kun je gemakkelijker nieuwe routes verkennen en gebruiken. Daarnaast kun je naar GPX-routebestanden zoeken rond je locatie en deze gebruiken. De Route workout-functie is uitgebreid om te hardlopen, wandelen en fietsen.

Samsung geeft verder aan dat je de IHRN functie kunt gebruiken op de Galaxy Watch 4- en 5-modellen na de update. Hiermee krijg je uitgebreider inzicht in de gezondheid van je hart, waarbij je bijvoorbeeld een melding krijgt bij een onregelmatig hartritme. De uitrol update is aangekondigd, maar het kan even duren totdat deze iedere gebruiker bereikt.