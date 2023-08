One UI 6 officieel aangekondigd: Samsung geeft meer details

Samsung heeft officieel One UI 6 aangekondigd. De nieuwe skin is gebaseerd op Android 14 en voorzien van verschillende verbeteringen en nieuwe functies. Ook is het merk begonnen met het beschikbaar stellen van het bètaprogramma.

One UI 6

Een nieuwe versie van One UI is aangekondigd. Van de week kwam al in het nieuws dat testen waren begonnen voor de Galaxy S23 van One UI 6, maar dat bericht bleek te vroeg gepubliceerd te zijn door Samsung. Nu is dan officieel, en komen we te weten welke nieuwe functies en verbeteringen Samsung heeft bedacht voor One UI 6. De update zal later dit jaar uitgerold worden, welke uiteraard gecombineerd wordt met de update naar Android 14.

One UI 6 biedt een nieuwe, moderne look en feel, met een nieuw lettertype, nieuwe emoji’s en een vernieuwd Quick Panel. Het biedt ook meer aanpassingsmogelijkheden, zodat je je Galaxy-ervaring kunt aanpassen aan je eigen voorkeuren. In het Quick Panel vind je nu voortaan bijvoorbeeld standaard de instelling om de helderheid van het scherm aan te pakken.

Dit zijn enkele nieuwe functies van One UI 6:

Een nieuw lettertype dat moderner en leesbaarder is.

Nieuwe emoji’s in het Samsung Toetsenbord.

Een vernieuwd Quick Panel dat gemakkelijker te gebruiken is, onder andere met directe helderheidsbalk. Door aan de rechterkant van het scherm naar beneden te vegen, krijg je het volledige Quick Panel.

De mogelijkheid om je vergrendelingsscherm aan te passen aan je eigen voorkeuren, waarbij rekening gehouden wordt met Standen en Modi.

De mogelijkheid om je camera-widget aan te passen aan je eigen voorkeuren, zoals de opslaglocatie van een foto.

One UI 6 wordt getest in het testprogramma, maar alleen als inwoner van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zuid-Korea kun je je aanmelden voor het bètaprogramma. Later dit jaar zal de definitieve update uitgerold worden.