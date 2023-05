Samsung: One UI 6.0 gaat je apps niet meer ongewenst afsluiten

Een fijne verbetering staat klaar voor de nieuwste versie van de Samsung-skin; One UI. In One UI 6.0 moet het niet meer gebeuren dat, wat je ook hebt ingesteld, apps hard afgesloten worden.

One UI 6

Google heeft bekend gemaakt dat Samsung in One UI 6.0, dat gebaseerd zal zijn op Android 14, gebruik gaat maken van een nieuwe API. Hiermee wordt voorkomen dat taken, zoals applicaties, afgesloten worden. Google voorziet Android 14 van verschillende API-toevoegingen, waarbij achtergrondtaken ‘gerespecteerd worden’ en deze dus niet alsnog afgesloten worden. Hiermee gaat het verder dan de instellingen die gebruikers zelf in kunnen stellen, dat een app actief moet blijven, maar dan alsnog afgesloten kan worden door het systeem.

Samsung zal de eerste fabrikant zijn die deze nieuwe API toepast in haar eigen skin. Deze zal zoals gezegd verwerkt worden in One UI 6.0 en wordt uitgerold, samen met de update naar Android 14. De uitrol start vermoedelijk dit najaar. Applicaties worden doorgaans door veel fabrikanten beëindigt om zo accu en rekenkracht te besparen. Toch is het niet altijd wenselijk dat apps afgesloten worden. Dit gaat vaak goed, maar niet elke app kan daar even goed mee omgaan.

Overigens geldt de wijziging alleen voor applicaties die geoptimaliseerd zijn voor Android 14 en dus niet voor oudere apps. Deze zullen alsnog afgesloten worden. Onbekend is welke fabrikanten deze functie nog meer zullen integreren in hun skin.