Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 review: laptop of toch tablet?

Op onze reviewtafel vandaag geen smartphone en ook geen tablet, alhoewel hij kan er zeker voor door! De Samsung Galaxy Book3 Pro 360, een laptop en tablet in één. Hoe is deze in het gebruik, wat kan je ermee en is het een aanvulling op je Samsung Galaxy producten? Dit is onze review van de de Samsung Galaxy Book 3 Pro 360.

Samsung Galaxy Book 3 Pro 360

Binnen Samsung’s Galaxy ecosysteem vind je niet alleen smartphones en tablets maar ook laptops. De Samsung Galaxy Book3 Pro 360 is daar een van en deze laptop laat zien dat Windows en Samsung’s eigen ecosysteem hand in hand gaan.

In de verpakking & specs

Bij het uitpakken van de Galaxy Book 3 vinden we naast de 16 inch 2-in-1 laptop ook een Samsung S Pen. Er is ook een vrij dunne USB adapter met USB C kabel aanwezig. Tenslotte vinden we nog een kleine enveloppe met wat garantie informatie. Meteen valt al op hoe dun deze laptop is.

Qua specificaties is ons testmodel voorzien van een Intel i7 1360P processor met 16GB werkgeheugen. Er is 1 terabyte aan M.2 opslag aanwezig en qua connectiviteit ondersteunt het ook het snelle wifi protocol 802.11 AX en Bluetooth 5.1. De laptop heeft geen dedicated grafische kaart maar is wel voorzien van een prima Intel Iris Xe graphics processor. Verder vind je op de laptop standaard Windows 11 Home.

In het gebruik

Meteen valt op hoe dun deze laptop van Samsung is, een prettige verrassing. Van laptops met 16 inch scherm verwacht je vaak een wat bulky model, niet bij de Galaxy Book3 Pro 360. Het (verlichtte) toetsenbord is voorzien van een numeriek pad, al oogt dat qua design wat samengeperst. Tijdens het gebruik van de Book3 Pro 360 vond ik de travel van de toetsen wat onprettig, de toetsen voelden van tijd tot tijd ook net iets te ver weg.

Het 16 inch AMOLED scherm is bijzonder prettig om naar te kijken, de kleuren spatten van het scherm. Binnenshuis is het scherm helder genoeg al had het voor buiten toch nog wat feller gemogen. Het trackpad is gigantisch en biedt genoeg ruimte om de 2880 x 1440 pixels van het scherm te bedienen.

Het instellen van de Book3 Pro 360 is een fluitje van een cent. Bij het instellen kan je bijvoorbeeld instellen dat je wenst aan te melden met je vingerafdruk. Performance van de laptop is dik in orde en evenaart mijn Ryzen 9-laptop op de standaard taken als webbrowsen, artikelen tikken en het gebruiken van Lightroom.

De luidsprekers aan boord van de Book3 Pro zijn dik in orde, maar klinken het beste als je de laptop in tablet modus gebruikt. De combinatie van de tablet modus en de luidsprekers maken de Book3 Pro 360 een prettige manier om even lekker te Netflixen op een wat kleiner scherm!

Wanneer de Galaxy Book3 Pro 360 warmer wordt krijg je wel te maken met throttling, dit terugschakelen zorgt voor enige merkbare vertraging. Vooral bij intensievere taken merk je het als de laptop op de rem trapt.

Qua batterijduur gaat de laptop een aardig tijdje mee bij normaal kantoor gebruik. Daarmee bedoelen we wat surfen, een meeting en wat documenten bewerken. Op ongeveer 7 uur krijgen we de melding dat we opzoek moeten gaan naar de adapter want het is tijd om te laden. In theorie kan je met de Galaxy Book3 Pro een gehele werkdag vooruit.

Vertrouwde S Pen

Samsung fans zullen ongetwijfeld blij worden van de aanwezigheid van een S Pen. Met deze prettige stylus kunnen we probleemloos notities maken. Het invoeren van tekst kan ook met de stylus. Alleen is het maar de vraag of je netjes genoeg schrijft, Windows eigen handschrift herkenning maakt nog wel eens fouten. Of wij schrijven niet netjes genoeg.

Ook is op de Book3 Pro 360 Samsung Notes geinstalleerd, wat voor gebruikers wellicht vertrouwd voelt want deze werkt hetzelfde als de Android app. Mooi meegenomen is dat je notities van de Book3 worden gesynchroniseerd tussen je telefoon, zo heb je op beide apparaten al je notities.

Een aanvulling op je Android ervaring

Heb je een Galaxy smartphone bij de hand dan kan je moeiteloos documenten en foto’s delen met de Galaxy Book. Dat verloopt via de software Quickshare die Samsung alvast op de laptop heeft voor geïnstalleerd. Ook vind je Samsung Gallery terug op het apparaat, daarmee kan je gedeelde fotomappen maken. Deze blijven in sync met je telefoon.

Met de software Telefoonkoppeling kan je je Android-smartphone koppelen aan je Windows machine. Op die wijze kan je berichten en telefoongesprekken voeren maar ook apps uitvoeren op je smartphone, gewoon vanaf je Galaxy Book3.

Op de Galaxy Book3 Pro 360 kan je verder gebruik maken van Bixby, die je zal helpen met allerlei taken uitvoeren. Denk dan aan het in- of uitschakelen van wifi, of het opzoeken van weetjes.

Verder is er een diepe integratie met de Galaxy Tab mogelijk, dit hebben we helaas niet kunnen testen. Maar het zou mogelijk zijn om vanaf je Galaxy Book op je tablet te werken en bestanden over en weer te slepen. Je kunt ook je Galaxy Tab als tweede scherm bij de Galaxy Book gebruiken.

Conclusie

Wie diep in Samsung’s Galaxy ecosysteem zit zal de Galaxy Book ongetwijfeld geweldig vinden. De 2-in-1 laptop biedt veel mogelijkheden en werkt nauw samen met de Galaxy Tab en Galaxy smartphones. Het toetsenbord voelt wat groot aan en de afstand tussen de toetsen zijn wat onprettig. Toch krijg je wel een volledig toetsenbord met numeriek deel in deze 16-incher.

Bijzonder nuttig is de S Pen die bij de laptop zit waarmee je moeiteloos notities en tekeningen mee maakt. De Galaxy Book3 Pro 360 is met haar 16 inch wel een grote laptop om mee te dragen in je tas, fijn aan dit apparaat is wel dat deze vrij dun is. Wel moet je rekening houden met een fors prijskaartje, de vanaf prijs voor deze Samsung Galaxy Book3 Pro 360 is 2299 euro.

Je kunt de Galaxy Book 3 Pro 360 kopen bij Samsung zelf (met tijdelijk inruilkorting), Coolblue, MediaMarkt en Bol.com.