Eerste blik op Samsung Galaxy Z Flip 5: renders tonen nieuw toestel

Nadat we vanmorgen al schreven over de Samsung Galaxy Z Fold 5, is het nu de beurt aan de andere foldable van Samsung. Er zijn renders verschenen van de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 5. Wat heeft het nieuwe toestel voor je te bieden?

Galaxy Z Flip 5 renders

Samsung is bezig met de ontwikkeling van twee nieuwe vouwbare smartphones. Vanmorgen schreven we over de Galaxy Z Fold 5 renders die uitgelekt waren. Nu is het de beurt aan de tweede vouwbare telefoon van het merk; de Galaxy Z Flip 5. De nieuwe Flip zal beschikken over een duidelijk groter scherm aan de buitenkant. Samsung zal hierin niet de enige zijn, want eerder gingen berichten al rond over de Motorola Razr 2023 die eveneens een groter scherm aan de buitenzijde zal krijgen. Eerder ging het gerucht dat de Flip 5 twee schermen aan de buitenkant zou krijgen, maar dit lijkt dus niet te kloppen.

Samsung zou de nieuwe Galazy Z Flip 5 voorzien van een 3,4 inch scherm aan de buitenkant, waar dat nu nog een 1,34 inch scherm betreft. Het opvouwbare scherm aan de binnenkant krijgt een grootte van 6,7 inch. Qua omvang is het toestel een hele kleine fractie kleiner dan zijn voorganger; het toestel meet 165,0 x 71,8 x 6,7 millimeter in opengeklapte situatie. Het huidige model meet 165,2 x 71,9 x 6,9 millimeter.

Vermoedelijk komen we deze zomer meer te weten over de Samsung Galaxy Z Flip 5. De smartphone zal dan waarschijnlijk aangekondigd worden, samen met de Fold.