Motorola Razr 2023 verschenen op foto’s: rode kleur en groot scherm

Verbeteringen staan klaar voor de nieuwe Motorola Razr 2023. De smartphone is opgedoken op foto’s, waarbij niet alleen het grote scherm, maar ook de kleur van het toestel opvalt.

Motorola Razr 2023 in het rood

De Motorola Razr was oorspronkelijk gelanceerd in 2019 als een moderne herinterpretatie van de iconische Razr-telefoon uit de jaren 2000. Het apparaat heeft een opvouwbaar scherm en een slank, compact ontwerp en kun je openklappen. Sinds de lancering heeft Motorola verschillende kleuropties uitgebracht, waaronder zwart, goud en zilver. Nu lijkt het erop dat ze hun kleurenpalet willen uitbreiden met een gedurfde nieuwe kleur.

Hoewel er geen officiële aankondiging is gedaan door Motorola, lijken de gelekte afbeeldingen te suggereren dat de rode Razr een soortgelijk ontwerp zal hebben als de huidige modellen. Het toestel heeft een opvouwbaar scherm aan de binnenkant en een klein scherm aan de buitenkant, dat informatie weergeeft zoals de tijd en notificaties. Het scherm aan de buitenkant wordt een heel stuk groter dan dat van de voorgaande modellen.

Afgezien van de nieuwe kleur, is er geen informatie over eventuele upgrades of wijzigingen in de specificaties van de Razr 2023. Het apparaat zou nog steeds worden aangedreven door de nieuwste mobiele hardware en zou draaien op Android-software.

Mogelijk kondigt Motorola haar nieuwe Razr in de komende maanden aan. Volgens sommige bronnen zou Motorola de naam ‘Motorola Razr 40 Ultra’ willen gebruiken. Als we hierover meer informatie hebben, houden we je natuurlijk op de hoogte.