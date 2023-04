Motorola Razr Lite uitgelekt in renders met kleiner scherm

Motorola lijkt te werken aan een nieuwe editie van de Motorola Razr. In plaats van een nieuw 2023-model, waar mogelijk ook nog aan gewerkt wordt, gaat het bericht nu rond over een Motorola Razr Lite. We zien het nieuwe toestel op foto’s.

Renders Motorola Razr Lite

Een meer compactere en mogelijk ook goedkopere vouwbare smartphone van Motorola lijkt onderweg te zijn. Renders zijn namelijk verschenen van de nieuwe Motorola Razr Lite, zoals het toestel vermoedelijk zal gaan heten. Net als de andere Razr-modellen kan het toestel opgevouwen worden zoals een clamshell-telefoon.

Anders dan de andere Razr-modellen, krijgt de Lite-variant een kleiner scherm aan de buitenkant. Naast de twee camera’s is er bijvoorbeeld ruimte voor de tijd. Onbekend is wat verder de mogelijkheden zijn van het scherm. Daarnaast is überhaupt onbekend wat de verdere eigenschappen zijn van de nieuwe smartphone. De beelden die nu zijn gedeeld, zijn gemaakt op basis van vage foto’s van een prototype.

We moeten het dus doen met de foto’s die nu zijn verschenen. Lenovo, het moederbedrijf van Motorola, gaf eerder aan dat er twee Razr-modellen uitgebracht gaan worden dit jaar. Grote kans dat deze daar tussen zit. Eerder verschenen al beelden van de Motorola Razr 2023. Verdere informatie ontbreekt nog op dit moment. Als we meer informatie hebben over de foldables van Motorola, dan houden we je natuurlijk op de hoogte.