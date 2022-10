‘Motorola komt volgend jaar met twee vouwbare Razr-smartphones’

De Motorola Razr kennen we niet alleen van vroeger; in 2020 verscheen ook een vouwbare smartphone van Motorola onder deze naam op de markt. Nu is het tijd voor een volgende generatie vouwbare smartphones. In 2023 zou Motorola er twee uit willen brengen.

Twee Razr-foldables

In onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ hebben we eerder al uitgebreid de legendarische Motorola Razr V3 besproken. In 2020 verscheen de Motorola Razr in een nieuw jasje, als echte smartphone. Toen werd deze smartphone in het middensegment gepositioneerd qua specificaties. Dat zou dit jaar moeten veranderen. We verwachten deze namelijk ‘binnenkort’. De fabrikant gaf tijdens de Edge 30-serie aankondiging in Milaan aan dat de nieuwe Edge op een later moment naar Europa zou komen. Het gaat om dezelfde Razr die al in China is aangekondigd. Deze dient als geduchte concurrent voor de Samsung Galaxy Z Flip 4.

Evan Blass, een bekende leaker in telecomland heeft nu nog meer nieuws over de Motorola Razr-familie. Het merk zou van plan zijn om in 2023 twee Razr-modellen te presenteren. Hierbij worden intern de codenamen Juno en Venus gebruikt. Het nieuwe model dat dit jaar verwacht wordt heeft codenaam Maven. Het is niet bekend welke specificaties en eigenschappen de Razr-toestellen krijgen. Zo is bekend dat de Razr van 2022 opengaat als een clamshell, maar kan het goed zijn dat we volgend jaar een Razr kunnen verwachten zoals de Z Fold 4, die zich opent als een boek. Het kan ook zijn dat Motorola andere plannen heeft, maar dat is nu koffiedik kijken. Van de week toonde Motorola wel een concept-smartphone met een oprolbaar scherm.

Wanneer we meer informatie hebben over de nieuwe Razr-modellen van Motorola, houden we je natuurlijk op de hoogte.